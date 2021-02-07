شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد ببساطة يكشف مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع في برنامج الاقتصاد ببساطة ،انه في بداية كل شهر تعلن وزارة المالية عن مواعيد صرف الرواتب وتتغير حسب الاجازات وبعض المواعيد الرسمية مثل الاعياد.

أضاف يعقوب، أن مواعيد صرف رواتب شهر فبراير الجارى ستكون بداية من يوم 23 حتى 25 فبراير، بحيث يتم صرف المرتبات لـ 26 جهة يوم 23 ويوم 24 يتم الصرف لـ 17 جهة واخر يوم هو 25 سيتم الصرف لـ 9 جهات حكومية، لافتا إلى أن كروت صرف المرتبات على حسب البنك الذى تتعامل معه.

أشار يعقوب، إلى أنه فى حالة وجود مشكلة يتم التعامل معها من خلال الكول سنتر والتحدث مع مسؤلى البنك خاصة أن هناك 15 الف ماكينة صراف الي في كل الاماكن الحيوية في مختلف المحافظات وأماكن التجمعات وقريبا ستكون هناك تسهيلات للوصل الى 20 الف ماكينة صرف تسهيلا على المواطنين من خلال مبادرة البنك المركزى.

أوضح، أنه حتى يونو المقبل لا توجد رسوم على السحب من أي مكان بغض النظر عن مصدر البطاقة الأصلي وكانت هناك رسوم تتراوح من 3 الى 20 جنيه حسب نوع البنك الان غير موجود تسهيلا على المواطنين للسحب من اقرب ماكينة كما يمكنك الاستعلام بدون رسوم أيضا .

وأكد يعقوب، أنه من المهم التواصل مع الكول سنتر حال فقدان الكارت حتى لا يستخدمه احد وهناك خطة لإصدار 20 مليون كارت جديد بمبادرة جهاز المدفوعات للتحفيز على المعاملات الإلكترونية للتعامل مع الكروت سواء كارت الخصم او كارت الائتمان او كارت المدفوع مقدما .