شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14207 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3475 نقطة.