شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تطلق مسابقة للترويج السياحى لمصر بمناسبة مباراة الأهلى وبايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار حرصها على الاستفادة من البطولات الرياضية الدولية في الترويج السياحي لمصر، وبمناسبة وصول النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني للمواجهة في الدور قبل النهائي في بطولة العالم لأندية كرة القدم، أطلقت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مسابقة للمواطنين الألمان بالتنسيق مع منظمي الرحلات في ألمانيا لتوقع نتيجة هذه المباراة.

وأوضح ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، أنه سيتم إجراء قرعة بين من سيقوم بتوقع صحيح لنتيجة هذه المباراة لاختيار اثنين منهم ليفوزوا برحلتين سياحيتين إلى مصر، يقوموا خلالها بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بها للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة.

وأشار ماجد أبو سديره، إلى أن هذه المسابقة ستمتد لتشمل أيضاً المباراة النهائية للبطولة فور معرفة الفريقين اللذين سيصلان إلى نهائي البطولة، كما أنه تم الاتفاق مع منظمي الرحلات على عرض الفيلم الترويجي "رحلة سائح في مصر" على كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمي الرحلات وذلك حتى نهاية البطولة، بالإضافة إلى وضعه على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا مما سيكون له بالغ الأثر في التواجد المكثف للمقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على المقومات السياحية به.

وأضاف، أن عرض الفيلم سيساهم بشكل كبير في زيادة نسب مشاهدته ويضمن تفاعل رواد هذه المواقع مع الفيلم ومع المسابقة لا سيما وأن أكثر من ٧٠٪؜ من المواطنين الألمان يقوموا بتنظيم رحلاتهم السياحية عن طريق منظمي الرحلات.

جدير بالذكر، أن أولى الرحلات السياحية للطيران العارض من السوق السياحي الألماني قد بدأت في العمل بالفعل أمس بوصول رحلتين طيران عارض إلى مدينة الغردقة.