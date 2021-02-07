شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى..الاتصالات تستهدف تطوير 1500 مكتب بريد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 7-2-2021 ،العديد من المؤتمرات الاقتصادية الهامة وتصريحات من وزراء المجموعة الاقتصادية جحولا الصناعة ومبادرة حياة كريمة.

وزير الاتصالات: نستهدف تطوير 1500 مكتب بريد هذا العام..وتركيب ألف جهاز صراف آلى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، حرص الوزارة على تطوير مكاتب البريد، قائلا: "فى 2019 طورنا 800 مكتب، وفى 2020 مثلهم، وهذا العام نستهدف 1500 مكتب سيتم تطويرها بالكامل".

وتابع الوزير خلال تعقيبه على ملاحظات النواب على بيانه الذى ألقاه أمام مجلس النواب اليوم، قائلا: "سنوجه بتركيب أجهزة تكييف فى كل مكاتب البريد، مراعاة للمواطنين وراحتهم، ونستهدف هذا العام تركيب ألف جهاز صراف آلى فى مكاتب البريد، أكثر من كل ما تركيبه فى مكل مكاتب البريد حاليا، وعددها 700 جهاز صراف آلى، وستصل هذا العام إلى 1700".

وأضاف وزير الاتصالات: "نلجأ إلى أمر أكثر كفاءة وهو الدفع بمكاتب متنقلة لتوصيل المعاشات لأصحاب المعاشات خاصة فى الأيام التى تشهد ازدحاما".

وزارة التخطيط تستعرض معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت فى العام المالى 2018/2019 وتستمر حتى العام 2021/2022، موضحًا أنه تم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء حيث تم الوقوف على أفقر القرى المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذى تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر فى المرحلة الحالية.

وتابع حلمى، بحسب بيان للوزارة، أنه تم اختيار أفقر 143 قرية فى العام الأول 2018/2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية فى العام الثانى 2019/2020، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التى تنفذها الدولة فى تلك القري، مضيفًا أن التكلفة الكلية للتدخلات التى تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.

رئيس هيئة الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصرى الكازاخى بشرم الشيخ

افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال الأول "مصر - كازاخستان" بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وألماس عيدروف، نائب وزير الخارجية الكازاخية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلي الشركات المصرية و60 شركة كازاخية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار بالبلدين.

قال عبد الوهاب إن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات وذلك في إطار خارطة طريق اقتصادية، شهدت لها كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنجاح .

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب جهود الحكومة المصرية في تحديث العديد من التشريعات المعنية بتيسير اجراءات الاستثمار، وتنفيذ مشروعات عملاقة تفتح المجال نحو فرص استثمارية واعدة، مما جعل مصر ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

الضرائب: نقدم كل التسهيلات للشركات بهدف الانضمام الإلزامي للفاتورة الألكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

أهاب عبد القادر بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورةالإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة موضحاً أنه فى حالة عدم إلتزامهم سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

شدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

"قطاع الأعمال" تستعرض خطة تطوير فنادق قائمة وإحياء أخرى تاريخية

على مدار السنوات القليلة الماضية، تابعت وزارة قطاع الأعمال العام تطوير عدد من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، وكذلك إنشاء فنادق أخرى منها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن العمل على إحياء فنادق ذات طابع تاريخي.. ومن بين هذه الجهود ما يلى بحسب بيان الوزارة:-

إحياء فندق كونتيننتال ،فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء فندق "كونتيننتال" بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870 مع الاحتفاظ بواجهة شارع عدلى.

ويتكون المشروع المستهدف تنفيذه بعد الانتهاء من أعمال الهدم على إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel بطاقة إجمالية 250 غرفه وجناح،

تطوير فندق شبرد

بتاريخ 8 مارس 2020، تم توقيع عقد على أساس الشراكة في الإيراد بين شركة إيجوث المالكة للفندق ومجموعة الشريف السعودية، التي تقوم بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير ألفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة ورفع المستوى من 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية، مع إضافة أماكن انتظار سيارات تسع حوالي 80 سيارة وإضافة طاقة فندقية 56 غرفة، وعدد 2 حمام سباحة، بتكلفة استثمارية حوالي 1.4 مليار جنيه.

استكمال وتطوير فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر

بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق "شتايجنبرجر اللسان" التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.. ويقع الفندق بمنطقة اللسان في مدينة رأس البر.

يقع الفندق في منطقة تعد من أجمل وأجمل وأروع المناطق على سطح الأرض في منطقة اللسان عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط. ويعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.

استكمال فندق شتايجنبرجر التحرير

في مايو من العام 2017 تم افتتاح فندق التحرير الذي تديره شركة شتايجنبرجر العالمية بتكلفة استثمارية حوالي 250 مليون جنيه، حيث يقع الفندق عند تلاقى شارعي قصر النيل وشامبيلون حيث يطل على ميدان التحرير بالقاهرة والمتحف المصرى، وهو ملك للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.

تطوير فندق ماريوت القاهرة ،شملت أعمال التطوير التجديدات الخاصة بالغرف والشاليهات في كافة الادوار بالفندق، والتي تبلغ 737 غرفة (غير شاملة الاجنحة) بالنسبة للبرجين و220 غرفة لمبني الشاليهات.

تطوير فندق ماريوت مينا هاوس ،شملت أعمال التطوير جميع غرف النزلاء والممرات بعدد 435 غرفة وجناح هذا بالإضافة إلى بعض المناطق العامة، كما شملت اعمال التطويـــر تحديث جميع النظم والخدمات والانظمة الكهربائية والميكانيكية بما يتناسب مع متطلبات الفنادق الخمس نجوم. كذلك اعمال الواجهات الخارجية للمبني مع الحفاظ علي طابعها المميز ومراعاه البعد التاريخي للمبني. وبلغت التكاليف الاستثمارية 150 مليون جنيه مصري تقريبا.

(مبنى القصر) - مينا هاوس ،تهدف أعمال التطوير والتجديد إلى اعادة الطابع المميز إلى القصــــر وكذلك رفع كفاءة الفندق ليتناسب مع أحدث النظم ومعايير الفنادق الخمس نجوم مع المحافظة على الشكل الاثري والمعماري القديم للقصر. ويشمل المشروع عدد 97 مفتاح (أجنحة/غرف) بالإضافة إلى المناطق العام من قاعات ومطاعم.. وتم اسناد الاعمال وجاري التنفيذ بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه .

فندق فور سيزونز بأرض السلطانة ملك بالأقصر ،يقام الفندق وملحقاته على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل- المملوكة لشركة إيجوث - التي تبلغ مساحتها 21.4 الف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه. ووفق العقدً، تتولى شركة آيكون تطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة خمسة نجوم وتحتفظ بملكية الفندق بإدارة شركة فور سيزونز، فيما تحتفظ "إيجوث" بملكية الأرض مقابل نسبة من إيرادات الفندق بحد أدنى مضمون سنويًا وذلك بما يحقق مصلحة الطرفين.

تطوير فندق كوزموبوليتان ،يقع الفندق بمنطقة وسط القاهرة ويعود تاريخ إنشاءه إلى عام 1902 على الطراز الأوروبى مما يعد ذو قيمه فنية وتاريخية، فقد تبنت الشركة خطة لتطوير وتحديث فندق كوزموبوليتان ليتماشى مع أحدث نظم الإدارة الفندقية .

تطوير فندق سفير دهب بجنوب سيناء،يتكون المشروع من 135 غرفة و24 جناح وصالة الاستقبال والموقع العام وعدد من المطاعم وحمام سباحة، بتكلفة نحو 160 مليون جنيه ومن المقرر انتهاء الأعمال خلال العام الجاري 2021.

تطوير قرية مجاويش بالغردقة ،تم توقيع عقد مشاركة عقارية بين شركة مصر السياحة وشركة وادي دجلة لتطوير قرية مجاويش واستغلال أرض فضاء، حيث يتضمن المشروع تطوير شامل من غرف وبنية تحتية ومطاعم وحمام سباحة ومطابخ وإقامة إسكان سياحى وتجارى وترفيهي.

إحباط 18 ألف عملية تهريب جمركى بغرامات ورسوم مستحقة 7.6 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2020، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألفًا و106 محاضر، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 7 مليارات و676 مليون جنيه.

وزيرة التعاون الدولى تتابع أوجه التعاون المستقبلية مع بعثة الخزانة الفرنسية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر 2020.

وضم الجانب الفرنسى، الذي التقته وزيرة التعاون الدولي كلًا من: ستيفان روماتييه سفير فرنسا لدى مصر، وجابريل كومانج نائب إدارة التمويل الدولى للمشروعات، وسيباستيان بيجوك، نائب رئيس مكتب التمويل الدولى للمشروعات بوزارة المالية الفرنسية، وميشيل أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.