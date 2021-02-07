شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 7-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الأحد 7-2-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، و 1 يورو = 4.52 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.52 ريال سعودى .

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 28.09 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

كما استقرت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.05 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 219.05 ريال بما يعادل 58.40$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 200.80 ريال بما يعادل 53.53$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 191.67 ريال بما يعادل 51.10$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 164.29 ريال بما يعادل 43.80$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 127.78 ريال بما يعادل 34.07$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.52 ريال بما يعادل 29.20$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,812 ريال بما يعادل 1,816$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,533 ريال بما يعادل 408.80$

سعر كيلو الذهب

بنحو 219,048 ريال بما يعادل 58,399$