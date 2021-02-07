شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نستهدف تطوير 1500 مكتب بريد هذا العام..وتركيب ألف جهاز صراف آلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، حرص الوزارة على تطوير مكاتب البريد، قائلا: "فى 2019 طورنا 800 مكتب، وفى 2020 مثلهم، وهذا العام نستهدف 1500 مكتب سيتم تطويرها بالكامل".

وتابع الوزير خلال تعقيبه على ملاحظات النواب على بيانه الذى ألقاه أمام مجلس النواب اليوم، قائلا: "سنوجه بتركيب أجهزة تكييف فى كل مكاتب البريد، مراعاة للمواطنين وراحتهم، ونستهدف هذا العام تركيب ألف جهاز صراف آلى فى مكاتب البريد، أكثر من كل ما تركيبه فى مكل مكاتب البريد حاليا، وعددها 700 جهاز صراف آلى، وستصل هذا العام إلى 1700".

وأضاف وزير الاتصالات: "نلجأ إلى أمر أكثر كفاءة وهو الدفع بمكاتب متنقلة لتوصيل المعاشات لأصحاب المعاشات خاصة فى الأيام التى تشهد ازدحاما".

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.