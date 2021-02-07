شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز تضع حجر الأساس لصناعة العقار في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مجموعة شركات بيراميدز عام 2021 بأحدث مشروعاتها بمدينة الجلالة مشروع...

(Sky City)

و الذي يعد أهم مشروع سكني سياحي إستثماري برؤية عالمية على قمم جبال البحر الاحمر على ارتفاع 750 متر عن سطح البحر. ويعتبر المشروع هو تحدي جديد تتبناه الشركة وهو صناعة العقار حيث تعد صناعة العقار في مدينة الجلالة العالمية هي الأولى من نوعها في المجتمع المصري.

حيث قامت الشركة بتطويع وتمهيد البيئة الجبلية القاسية وتطويرها بخلق منتجعات سياحية عالمية في باطن الجبل.

وبالفعل بدأت الشركة العمل في المشروع على أرض الواقع و في أقل من شهر بدأت أعمال التصطيب والتجهيز لإنشاء أكبر منتجع سياحي عالمي على مساحة 283 فدان تنافس به أكبر المنتجعات السياحية العالمية وتساهم أيضا في دفع عجلة الاقتصاد المصري وخلق فرص إستثمارية جديدة تتناسب مع المستثمر الصغير حيث يبدأ الاستثمار في المشروع بدءً من 150 الف جنيه مصري و يستطيع المستثمر من خلالها تحقيق عوائد استثمارية قبل و بعد الاستلام.

# بيراميدز تتحدى جبال الجلالة

# بيراميدز تبدأ صناعة العقار







