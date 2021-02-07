شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة المصرية تقرر نقل "فاروتك لأنظمة التحكم" للقائمة (ج) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، الموافقة على نقل إدراج وتداول أسهم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، بالقائمة (ج) اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الاثنين، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بموقف الشركة.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك فيصل الإسلامي المصري من 440.2 مليون دولار إلى 506.2 مليون دولار بزيادة قدرها 66 ملايين دولار موزعه على 66 مليون سهم بقيمة اسمية (دولار أمريكي) للسهم الواحد وما يعادله بالجنيه المصري من الأرباح المحتجزة متضمنة أرباح عام 2019 وفقاً للقوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر لعا 2019، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع 0.149 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بذات عملة المساهمة، منوهة إلى أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 فبراير، على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الاثنين.

وقررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المرخص به للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول من 1 مليار جنيه إلى 600 مليون جنيه، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 0.5 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 132.4 مليون جنيه موزعاً على عدد 1.3 مليار سهم بدلاً من 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد، وأن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري.

فيما قررت لجنة القيد، الموافقة على قبول طلب إعادة العرض لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والعدول على قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 24 يناير الجاري، فيما يخص الالتزام المالي الموقع على الشركة.