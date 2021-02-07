شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تفرض غرامة 40ألف جنيه على شركة التعمير والاستشارات الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، فرض التزام مالي بقيمة 20 ألف جنيه على شركة التعمير والاستشارات الهندسية، لمخالفة الشركة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ولمخالفة المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ويسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

وفرض إلتزام مالي على شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لعدم إلتزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت لجنة القيد، فرض التزام مالي على شركة العبور للاستثمار العقاري 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 30 و 32 و 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.