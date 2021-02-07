شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. "طلعت مصطفى" أقوى شركة عقارية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت مجموعة طلعت مصطفى العقارية صدارة المؤشرات الاقتصادية لأداء أكبر 6 شركات عقارية مقيدة في البورصة خلال 9 أشهر من 2020.

ورصد إنفوجراف أداء الشركات العقارية الكبرى من خلال 3 مؤشرات رئيسية وهي حجم محفظة الأراضي والأصول، وحجم الإيرادات المحققة، وحجم المبيعات التعاقدية.

مؤشر محفظة الأراضي وحجم الأصول

وفي مؤشر محفظة الأراضي وحجم الأصول جاءت شركة طلعت مصطفى العقارية في المركز الأول بإجمالي محفظة أراضي بلغت 74 مليون متر مربع وبحجم أصول بلغ 112.2 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة أراضي شركة طلعت مصطفى العقارية من 53 مليون متر مربع إلى 74 مليون متر مربع وذلك بعد توقيعها رسميا على عقد تطوير 5000 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مدينة حدائق العاصمة.

وجاءت شركة أوراسكوم للتنمية في المركز الثاني من حيث حجم محفظة الأراضي حيث بلغت 49 مليون متر مربع في حين بلغ حجم الأصول 18.2 مليار جنيه، وجاءت بالم هيلز في المركز الثالث بحجم محفظة أراضي بلغ 42.3 مليون متر مربع وبحجم أصول بلغ 37.60 مليار جنيه.

ووفي المركز الرابع جاءت شركة إعمار مصر والتي بلغ حجم محفظة أراضيها نحو 35.63 مليون متر مربع وبلغ حجم أصولها 47.1 مليار جنيه، بينما جاءت شركة سوديك في المركز الخامس بحجم محفظة أراضي بلغ نحو 16 مليون متر مربع وبحجم أصول بلغ 35.1مليار جنيه، تلتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي بلغت محفظة أراضيها 9 مليون متر وبحجم أصول بلغ حوالي 19.4 مليار جنيه.

مؤشر الإيرادات والأرباح

وفي مؤشر الإيرادات والأرباح جاءت شركة طلعت مصطفى في المركز الأول بإجمالي إيرادات 10.6 مليارات جنيه بصافي ربح 1.55 مليار جنيه خلال 9 أشهر، بينما جاءت شركة بالم هيلز في المركز الثاني بإجمالي إيرادات 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 0.51 مليار جنيه، وفي المركز الثالث جاءت شركة سوديك بإجمالي إيرادات 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 0.54 مليار جنيه.

وفي المركز الرابع جاءت شركة إعمار مصر بإجمالي إيرادات محققة 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 1.02 مليار جنيه، وجاءت أوراسكوم للتنمية في المركز الخامس بحجم إيردات 3.5 مليار جنيه بصافي ربح بلغ 0.36 مليار جنيه، أما مدينة نصر فقد حلت في المركز الاخير بحجم إيردات محققة 1.9 مليار جنيه وبصافي ربح 0.63 مليار جنيه.

مؤشر المبيعات

وفي مؤشر المبيعات التعاقدية، جاءت طلعت مصطفى في المركز الأول بمبيعات تعاقدية بلغت 12.1 مليار جنيه في تسعة أشهر بينما جاءت إعمار مصر في المركز الثاني بحجم مبيعات بلغ 10.8 مليار جنيه، وجاءت بالم هيلز في المركز الثالث بحجم مبيعات بلغ 7.3 مليار جنيه، وجاءت مدينة نصر في المركز الرابع بحجم مبيعات تعاقدية بلغ 4.5 مليار جنيه.

أما أوراسكوم للتنمية فجاءت في المركز الخامس بمبيعات تعاقدية بلغت 4.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2020، بينما جاءت سوديك في المركز السادس بمبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه.

وتمثل محفظة أراضي أكبر 6 شركات عقارية مقيدة في البورصة حوالي 226 مليون متر مربع، وبلغ حجم مبيعاتها نحو 42.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من 2020.











