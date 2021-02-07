شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأحد.. و"السعودية" تتقدم الصعود بنسبة 0.81% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.15% خاسراً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2666.76 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.230% خاسراً 8.260 نقطة ليغلق عند مستوى 3597.863 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.81% رابحاً 70.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.93 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.14% رابحاً 7.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5672.033 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 811 مليون درهم ليغلق عند مستوى 795.895 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.07% رابحاً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.19 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.81% رابحاً 70.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.18% رابحاً 538.05 نقطة ليغلق عند مستوى 25269.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 200 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال.

صعد 20 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.25%، أعقبه الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.19%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.95%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.02%.

وقفز 178 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9.94%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 2.78%، ثم سهم "الأهلي" بنسبة 1.86%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسراً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2666.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم محققة ما قيمته 136.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1723 صفقة لعدد 37 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 5.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.35%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.90%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28 مليون ورقة بقيمة 42.3 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد تراجعه جلستين متتاليتين، بنسبة 0.14% رابحاً 7.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5672.033 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 811 مليون درهم ليغلق عند مستوى 795.895 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم، بقيمة 1.02 مليار درهم، عبر تنفيذ 2627 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.74%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 1.75%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 1.37%، ثم سهم "شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك" بنسبة 1.04%، وتراجع 18 سهماً على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.91%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 4.85%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 258.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.26%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 445.7 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.49%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.23% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.50%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.43%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.16%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.71% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.59%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 30.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5724.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 31.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.63% رابحاً 29.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97% رابحاً 46.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.38 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446.9 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.42%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.96%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.230% خاسراً 8.260 نقطة ليغلق عند مستوى 3597.863 نقطة، وبلغ حجم التداول 15.1 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال عبر تنفيذ 468 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4.88%، ثم سهم "العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)" بنسبة 3.97%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.92%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "النفط العمانية للتسويق" بنسبة 9.74%، ثم سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.27%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 505.8 ألف ريال عماني.