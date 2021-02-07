شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يربح 70 نقطة بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.81% رابحاً 70.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.18% رابحاً 538.05 نقطة ليغلق عند مستوى 25269.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 200 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال.

صعد 20 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.25%، أعقبه الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.19%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.95%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.02%.

وقفز 178 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9.94%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 2.78%، ثم سهم "الأهلي" بنسبة 1.86%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن بنك البلاد، عن النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البمك إجمالي دخل العمولات الخاصة 3.6 مليار ريال عام 2020 مقابل 3.5 مليار ريال عام 2019 بنسبة نمو 4.754%، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار ريال مقارنة مع 1.2 مليار ريال بنسبة نمو 8.426%، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 71.6 مليار ريال مقابل 67.1 مليار ريال بنسبة نمو 6.627%.