شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح رأسمالية لشركة "جو" بـ 101 مليون ريال نتيجة تسوية مع أحد الموردين الرئيسيين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" أن الرصيد المستحق المتفق عليه في 31 ديسمبر 2020 بلغ 370 مليون ريال، الناتج عن توقيع اتفاقية مع أحد الموردين الرئيسيين، لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات بين الطرفين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الاثر المالي الأولي الإيجابي لهذه التسوية نتج عنه تسجيل إيراد بمبلغ 101.3 مليون ريال.

هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي بعد المراجعة في نتائج الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.