شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح رأسمالية لشركة "جو" بـ 101 مليون ريال نتيجة تسوية مع أحد الموردين الرئيسيين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" أن الرصيد المستحق المتفق عليه في 31 ديسمبر 2020 بلغ 370 مليون ريال، الناتج عن توقيع اتفاقية مع أحد الموردين الرئيسيين، لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات بين الطرفين.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الاثر المالي الأولي الإيجابي لهذه التسوية نتج عنه تسجيل إيراد بمبلغ 101.3 مليون ريال.
هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي بعد المراجعة في نتائج الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الجاري، عن توقيع اتفاقية مع أحد الموردين الرئيسيين، لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات بين الطرفين للفترة الممتدة من بداية التعامل بين الطرفين وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.
وقالت الشركة، في بيان سابق، بأنه سيترتب على هذه الاتفاقية الإتفاق على إلغاء اتفاقية الألياف البصرية (FTTH IRU) الموقعة بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 31 سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 20.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تراجعت الخسائر إلى الانخفاض في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية.
وفي المُقابل، تراجعت المبيعات بنسبة 22%، إلى 67.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 86.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 52.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.