شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يسجل هدفه رقم 500 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الهدفين رقم 500 و501 في مسيرته على مستوى الأندية خلال مواجهة كروتوني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد، ليواصل التألق وعمره 39 عاماً.

وسدد المهاجم السويدي، الذي يبلغ عامه الـ40 في أكتوبر المقبل، الهدف الأول في الزاوية العليا لمرمى كروتوني في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفاً بعد الاستراحة من مدى قريب، ليصل إلى هذا العدد من الأهداف على مدار 22 عاماً في تسعة أندية مختلفة.

وسجل إبراهيموفيتش هدفه الأول على مستوى الأندية مع مالمو في 1999 ووصل إلى 18 هدفاً مع ناديه السويدي.

وبعد ذلك خاض إبراهيموفيتش عدة تجارب في آياكس (48 هدفاً) ويوفنتوس (26 هدفاً) وإنتر ميلان (66 هدفاً) وبرشلونة (22 هدفاً) وميلان (56 هدفاً) وباريس سان جيرمان (56 هدفاً) ومانشستر يونايتد (29 هدفاً) ولوس أنجلوس جالاكسي (53 هدفاً) ثم فترته الثانية في ميلان (27 هدفاً).

ووصل إبراهيموفيتش إلى 16 هدفاً في 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم مع ميلان الذي ينافس بقوة على حصد لقب الدوري لأول مرة في عشر سنوات.