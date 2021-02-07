مدارس أبوظبي الحكومية تستعد للعودة للدراسة الأحد

أبوظبي: إيمان سرور

تستعد مدارس أبوظبي الحكومية، لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تدريجياً، الأحد المقبل، وتتواصل المدارس هذه الأيام مع أولياء الأمور، عبر الرسائل النصية لتأكيد اختيارهم لنوع الدراسة لأبنائهم (تعليم هجين أو عن بعد)، واشترطت المدارس على الطلبة من عمر 12 فأكثر تقديم نتيجة اختبار pcr سلبية.

ووضعت إدارات المدارس خططاً تشمل تخصيص غرف للعزل والتعقيم، وفرق للأمن والسلامة، مؤكدة حرصها على سلامة أسرة المدرسة بأكملها، واستكمال العملية التعليمية في ظل ظروف جائحة «كورونا».

وقال حسن الشامسي، وكيل مدرسة حمزة بن عبدالمطلب، إن مدة الفصل الدراسي الثاني قصيرة، ولابد من استغلال كامل الوقت في تدريس الطلبة بحرص شديد، سواء في الحضور إلى المدرسة، أو التعلم عن بُعد، وأكد حرص المدرسة على الانتهاء من تدريس المقررات على أكمل وجه.

وأوضجت العنود عبدالله الشحي، وكيلة مدرسة ابتدائية، أن المدرسة وضعت إجراءات عدة لاستقبال الطلبة للدراسة في الصفوف المدرسية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية ضد عدوى كورونا، مشيرة إلى أن دور المدرسة سيكون تدريس طلابها الموجودين في الصفوف، وكذلك الذين يتلقون دراستهم عن بعد في آنٍ واحد، كما خصصت المدرسة فريقاً فنياً تقنياً لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلبة.

وأشارت فاطمة العلي، مديرة مدرسة، إلى أن المدرسة ستستقبل 50% من طالباتها الأسبوع المقبل، واتخذت إجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهن وسلامة معلماتهن، فيما قالت سمية عامر العامري، مشرفة الطالبات إن المدرسة قامت بوضع آلية لتقسيم طالباتها إلى مجموعات وفقاً للسعة الاستيعابية للمبنى المدرسي لضمان الاستئناف الآمن، كما أوضحت للمعلمات آلية إدارة المنشأة التعليمية وحركة الطالبات في الصفوف.

وأكدت خولة اليافعي، مشرفة تربوية، أن الحضور التبادلي لطالبات المدرسة، بين التعليم الواقعي والتعليم المباشر، سيتم وفق جداول زمنية محددة بالتناوب للحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية.