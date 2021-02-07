شكرا لقرائتكم خبر عن "أوشن فايكينغ" تُنزل 422 مهاجراً أنقذتهم من السواحل الليبية إلى صقلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرسيليا - أ ف ب

أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية، الأحد، أنه سيتمّ في جزيرة صقلية الإيطالية إنزال نحو 422 مهاجراً أنقذتهم السفينة "أوشن فايكينغ" قبالة سواحل ليبيا في وقت تسوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى أوغوستا قرابة الساعة 19,00 الأحد، بحسب المنظمة ومقرها مرسيليا في جنوب فرنسا.

وجاءت موافقة السلطات الإيطالية، بعد ساعات قليلة، من بيان للمنظمة وجهت فيه منسقة عمليات البحث والإنقاذ على السفينة لويزا البيرا طلب مساعدة.

وذكرت في البيان أن "422 شخصاً على متن السفينة، من بينهم أطفال ونساء حوامل وقصر لا يرافقهم ذووهم لديهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص يتم إنقاذه في البحر، ويجب أن ينزلوا بسرعة في ميناء آمن". وأكدت ألبيرا أن "الأحوال الجوية تسوء وقد تؤدي الأمطار والرياح العاتية إلى تدهور الوضع".

منذ ابحارها في منتصف يناير/كانون الثاني من ميناء مرسيليا، بعد احتجازها لخمسة أشهر في إيطاليا، وتمكنت أوشن فايكنغ من إنقاذ ما مجموعه 424 شخصاً. وتم إجلاء امرأة حامل و شخص يرافقها في مروحية إلى مالطا الجمعة.

وأشارت البيرا إلى أن العديد من الأشخاص على متن السفينة يعانون "حالة صحية غير مستقرة ويخضعون للمراقبة الدائمة" وقد تأكدت إصابة ثمانية ركاب بفيروس كورونا وتم عزلهم "من أجل الحد من انتشار كوفيد على متن السفينة".

وظهرت انقسامات في الاتحاد الأوروبي حول طريقة معالجة المشكلة منذ بدء مشكلة الهجرة السرية في 2015، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى السواحل الأوروبية.