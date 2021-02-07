شكرا لقرائتكم خبر عن شلال «أبو شقير» في الأردن يستعيد مجراه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أكد بكر الكعابنة، متصرف لواء الكورة في محافظة إربد الأردنية، استعادة شلال «أبو شقير» مجراه الطبيعي، أمس الأحد، بعد تعرضه لأعمال تخريب مصدرها أحد المزارعين.

وذكر الكعابنة أن الشلال الذي يستقبل آلاف السياح سنوياً، ويعدّ معلماً بيئياً وتاريخياً بارزاً عاد للتدفق كما كان، لافتاً إلى تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة كافة الأضرار الناجمة ومعالجتها.

وجاء في تقرير اللجنة أن مجرى الشلال تعرض للردم والتجريف، فضلاً عن تدمير جانب من «طاحونة» أثرية في الموقع، نتيجة عبث أحد المزارعين، ومحاولته قطع الطريق على المتنزهين، بحجة حماية أرضه المجاورة.

وأكد الكعابنة أن الشلال الذي يزيد ارتفاعه على 20 متراً يعدّ مصدراً طبيعياً مهماً، ويقع ضمن أراضي الأملاك العامة، مشيراً إلى توقيف المزارع وسائق آلية الجرف على ذمة التحقيق.

وانتقدت شخصيات وجهات متخصصة في حماية الطبيعة التعدي على الموقع الذي يضم تنوعاً نباتياً وحيوانياً، ويُعتبر مقصداً للرحلات.

ووصفت جمعية حماية الحياة البرية التخريب بأنه «جريمة بيئية»، ودعت إلى تحركات أشمل لحماية الشلالات.