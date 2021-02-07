شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتحرك بحذر.. ونصف السيولة على «الدار» و«الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما لازم الحذر تحركات الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، تماسكت مؤشرات الأسواق قرب إغلاقاتها السابقة، وسط سيولة تجاوزت نصف مليار درهم، تركزت 45% منها على السهمين القياديين: «الدار العقارية» و«أبوظبي الأول».

وسارت مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين ضمن مسارات ضيقة منذ انطلاق الجلسة وحتى إغلاق قاعات التداول، ليرتفع سوق أبوظبي في الختام 0.14%، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 0.14% أيضاً.

واستقطب «الدار» 258.3 مليون درهم في سوق العاصمة، وارتفع 0.26% إلى 3.85 درهم، بينما اجتذب «الدار» 256.16 مليون درهم، مرتفعاً 0.13% عند 14.9 درهم.

وبلغ إجمالي سيولة السوقين 1.15 مليار درهم، منها 1.016 مليار درهم في سوق أبوظبي و136.5 مليون سهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 260.7 مليون سهم، توزعت بواقع 167.5 مليون سهم في دبي، و93.2 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وجاء ذلك عن طريق 4350 صفقة.

سوق دبي -0.15%

وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق دبي 0.15%، عند مستوى 2666.76 نقطة، مع نزول أسهم العقار والاستثمار والبنوك. وانخفض قطاع البنوك على نحو طفيف 0.09% بعد انخفاض «دبي الإسلامي» 0.2%، مع استقر «الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع العقار 0.24% بفعل نزول «إعمار مولز» 0.56%، و«ديار» 0.34%، و«داماك» 2.23%، في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.04%، و«الاتحاد العقارية» 0.73%، وذلك على وقع استقرار «إعمار العقارية». وهبط قطاع الاستثمار 2.21% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 3.2%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.39%، واستقرار «دبي المالي».

وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 0.8%، نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 2.45%، على الرغم من تراجعات «أرامكس» 0.22%، و«الخليج للملاحة» 0.55%.

سوق أبوظبي +0.14%

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.14% إلى مستوى 5672 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة. وارتفع قطاع البنوك 0.14% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 1.37%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

وارتفع قطاع العقار 0.2%، نتيجة ارتفاع «الدار» 0.26% على الرغم من تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.07%. وزاد قطاع الاتصالات 0.3% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما زاد قطاع الطاقة 0.44%، معززاً بارتفاع «دانة غاز» 0.14%، و«أدنوك للتوزيع» 1.04%، فيما تراجع «طاقة» 1.37%. وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة طفيفة 0.06%، مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.04%، على الرغم من تراجع «إشراق» 0.96%، و«الواحة كابيتال» 0.96%.

توجه السيولة

وتصدر «دبي للاستثمار» تداولات سوق دبي بقيمة 42.3 مليون درهم، مغلقاً عند 1.51 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات قدرها 25.8 مليون درهم ليغلق عند 5 دراهم، ثم «إعمار العقارية» الذي استقطب 18.6 مليون درهم، مغلقاً عند 3.84 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «الدار» التداولات بقيمة 258.3 مليون درهم، مغلقاً عند 3.85 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 256.16 مليون درهم، وأقفل عند 14.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 170 مليون درهم ليغلق عند 46.1 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.95%، مغلقاً عند 35.75 درهم، بينما سجل «الصقر للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 5%، مغلقاً عند 1.52 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في أبوظبي «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 1.75%، وأقفل عند 2.32 درهم، في المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنزوله 4.91%، وأقفل عند 3.29 درهم.

استثمارات الاجانب

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 76.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.61 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و70.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 76.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 76.77 مليون درهم محصلة بيع الأجانب وبقيمة طفيفة جداً كمحصلة بيع للعرب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 7.67 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.68 مليون درهم محصلة شراء الأجانب وبنسبة طفيفة أيضاً محصلة بيع للمواطنين. وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 7.67 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.64 مليون درهم محصلة بيع العرب، و6 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين.

شراء مؤسساتي

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 23.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.5 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و14.9 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 23.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و14.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.