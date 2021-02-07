شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للطيران المدني» تبحث التعاون مع الخطوط المغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني في مكتبه، عبد الحميد عدو، رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، وعايشة بوعودة، المدير العام لشركة الفجر للسياحة والسفر، الوكيل المعتمد للطيران الملكي المغربي في دبي، بحضور سعود عبد العزيز كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في الهيئة، وذلك وفق قواعد السلامة والالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي تفرضها الهيئة في ظل الوضع الراهن.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المختصة بالطيران، وبحث علاقات التعاون وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وفي ختام الزيارة تم تبادل الأدرع التذكارية من قبل الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة من اللقاءات المستمرة التي تحرص الهيئة من خلالها على توثيق أواصر التعاون وتعزيز العلاقات محلياً وإقليمياً وعالمياً.