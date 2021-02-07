شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قاعة في مركز دبي التجاري تستعد لـ«جلفود» 21 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعود معرض «جلفود» في دورته الـ 26 إلى مركز دبي التجاري العالمي هذا الشهر، ليستقطب اهتمام المتخصصين في القطاع الذين يؤكدون أهمية هذه الفعالية في تنشيط الروابط العالمية وتعويض الفرص، لاسيما أنه سيكون أول فعالية مباشرة متخصصة بالتوريد يشهدها قطاع الأغذية والمشروبات العالمي منذ قرابة العام.

وتمتد فعاليات المعرض من 21 حتى 25 فبراير، عبر 20 قاعة عرض؛ حيث يعد هذا الحدث المنصة الأكثر تنافسية على مستوى العالم في مجال التوريد؛ إذ سيستقبل المشاركين من 85 دولة بهدف تجديد التواصل وتحفيز القطاع وإعادة رسم ملامحه في ظل ما يشهده من تغير سلوكيات العملاء.

ويقام المعرض في ظل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات؛ حيث ستشهد دورة هذا العام توافد مجموعة متنوعة من الجهات العارضة ونخبة من أقوى العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الآمنة التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي، والمكانة التي يحظى بها «جلفود» باعتباره المنصة الوحيدة التي تسمح بانطلاقة واثقة للعام الجديد.

رؤية طموحة

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى وضع الإمارات في مصاف أفضل 10 دول على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي هذه الرؤية الإماراتية الطموحة دوراً محورياً في استقطاب أبرز الجهات العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم وتحفيز التفاعل فيما بينها خلال «جلفود 2021».

وفضلاً عن الفرص التجارية التي تتيحها أهداف هذه الاستراتيجية، فإن المشاركين سيحظون بفرصة لاستكشاف التحولات التي يشهدها القطاع بفضل المنتجات والتقنيات المبتكرة والمصممة للتأقلم مع سلوكيات المستهلكين التي باتت تتغير بشدة وتشمل التوجه نحو المنتجات العضوية والطبيعية والصحية، والمعاملات غير التلامسية، والبروتينات النباتية، والمكونات المتطورة التي أثبتت كفاءتها من الناحية الاقتصادية، إلى جانب الوجبات سهلة التحضير ومواد التغليف والتعليب الصديقة للبيئة.

أعمال تجارية جديدة

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «نحن أمام فعالية محورية تقدم أول فرصة لأبرز الجهات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات للالتقاء وجهاً لوجه وتوريد أعمال تجارية جديدة بالغة الأهمية في دفع القطاع نحو انطلاقة جديدة بعد العام الاستثنائي الذي شهد تحديات كانت الأصعب على الإطلاق».

وأضافت: «شهدنا تغيرات كبيرة منذ الدورة الأخيرة لمعرض جلفود قبل 12 شهراً، غير أن استجابة القطاع جاءت بالابتكار والتصميم وإدخال تحولات على المنتجات والعمليات، وكلها جهود ستبرز بوضوح خلال دورة 2021 لمعرض جلفود الذي يقدم منصة لقاء فائقة الابتكار لتوليد فرص بالغة الأهمية. كما أن المعرض الذي يعد الفعالية المباشرة الأولى التي يشهدها القطاع سيمنح الجهات العارضة المشاركة إمكانية لقاء المشترين الذين يتطلعون بدورهم للتقدم بطلبيات كبيرة استعداداً للمرحلة الجديدة».

بيئة أعمال أكثر أماناً

وأثبت مركز دبي التجاري العالمي إمكانياته في تأمين بيئة أعمال مباشرة تعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أرقى إجراءات السلامة. وخير دليل على هذا كان استضافة المركز لأسبوع جيتكس للتقنية الذي أقيم مؤخراً وكان الفعالية المباشرة الوحيدة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في 2020؛ حيث استقبل أسبوع جيتكس للتقنية الذي أقيم في ديسمبر الماضي عشرات الآلاف من الزوار، وتراوحت آراء 96% من الحضور من داخل الدولة وخارجها بأن التجربة كانت «آمنة» أو«آمنة جداً».

وبالنظر إلى طبيعة المعرض وأهميته، وما تفرضه فعالياته المختلفة من تفاعل مع عينات المنتجات والتعامل مع الأغذية والمشروبات، حرصت الجهة المنظمة على تكثيف العمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للمعرض، في ظل توجيه وتنسيق صارمين مع هيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي لضمان وترسيخ بيئة عمل نموذجية وآمنة.