رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعلن أجندة بطولاتها في فبراير ومارس



كشفت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، عن أجندة نشاطها حول العالم خلال شهري فبراير ومارس 2021، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها بطولات الرابطة في مختلف قارات العالم، والتي تعد النشاط الوحيد على المستوى الدولي القائم حالياً، لاستقطاب طاقات أبطال اللعبة ونجومها، في ظل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وأدق البروتوكولات الصحية.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والمشرف على تنظيم الدوري العالمي، أنه تلقى تعليمات من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بإقامة كل البطولات في مواعيدها على ضوء الظروف والإجراءات المتبعة في الدول المستضيفة من خلال التنسيق مع الشركاء المحليين في كل دولة.

وقال البحري: «الأجندة مزدحمة في شهري فبراير ومارس، والبداية ستكون من البرازيل في 14 فبراير الجاري، وتحديداً من مدينة كوريتيبا التي ستستضيف البطولة الوطنية للمحترفين، وهناك إقبال كبير على المشاركة فيها، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 950 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات، وبعد بطولة كوريتيبا سنكون على الموعد مع بطولة أوشيانا كونتيننتال للمحترفين التي ستقام في مدينة سيدني الأسترالية في 6 مارس، وفي نفس اليوم ستكون هناك منافسات بطولة كييف الدولية للمحترفين بأوكرانيا، ومن بعد ذلك ستستضيف أبوظبي بطولة الرويس الدولية في يومي 12 و 13 مارس المقبل، وفي يوم 13 مارس أيضاً ستنطلق منافسات جولة موسكو الدولية للمحترفين، وبعدها بيوم واحد في نفس المكان ستقام جولة أبوظبي جراند سلام «موسكو» بتاريخ 14 مارس، وفي يوم 14 مارس أيضاً ستنطلق بطولة جارمادو الدولية للمحترفين بالبرازيل، ومن بعد ذلك بطولة إسرائيل للمحترفين يومي 20 و21 مارس، وفي 21 مارس أيضاً ستنطلق منافسات بطولة سان بطرسبورج للمحترفين بروسيا».

وتابع البحري: «نتوجه بالشكر إلى الشركاء المنظمين معنا في دولهم، على الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا التوقيت، لاستضافة مثل هذه البطولات التي تعد أكبر تجمعات رياضية للفنون القتالية في العالم، ونؤكد من جديد أن الانضباط والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية هي التي شجعت أبطال وبطلات العالم للإقبال على المشاركة بهذه الأعداد، مع العلم بأن معظم الفعاليات الرياضية معلقة، وقد أخذنا على عاتقنا مبدأ تحدي الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ونفتخر بأننا نحقق الانتصارات في هذا الميدان يوماً بعد يوم، ونؤكد للعالم بأن الإمارات قادرة على تحويل كل التحديات إلى قصص نجاح، وأن الحياة لا بد أن تستمر مع الالتزام بالحيطة والحذر والأخذ بأعلى معايير الوقاية والسلامة، حيث كان اتحاد الجوجيتسو من أوائل الاتحادات في العالم التي وضعت بروتوكولاً صحياً دقيقاً، وتم تطبيقه على مسابقاته المحلية والدولية».

وأضاف: «بالنسبة لجولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في موسكو فسوف تكون الثالثة في سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام حول العالم، وسوف تأتي بعد نجاح كبير فاق كل التوقعات في الجولتين الأولى في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والثانية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وسوف نحرص على التركيز على الجودة من خلال اختيار الفئات المميزة للمشاركة في المنافسات بداية من الحزام البنفسجي، ومروراً بالبني، وانتهاء بالأسود للبالغين والأساتذة، وقد حددنا 9 مارس المقبل موعداً لإغلاق باب التسجيل، واشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف قبل إجراءات الوزن بـ48 ساعة».