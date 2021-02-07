شكرا لقرائتكم خبر عن سباق السيدات يدشن كأس رئيس الدولة للقدرة الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، الاثنين والثلاثاء فعاليات كأس رئيس الدولة التي تشمل 3 فئات هي: سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ويصاحبه سباق دولي لنفس المسافة، فيما يشهد يوم غد سباق كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم «نجمتين»، وكأس رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وينظم ويشرف على السباقات بقرية بوذيب العالمية، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتقام هذه الفعاليات وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، وقوانين ولوائح اتحاد الفروسية والسباق، وبروتوكول بوذيب.

وأعلن اتحاد الفروسية والسباق الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة أثناء المنافسات في قرية بوذيب العالمية، وتتضمن عدم حضور الجمهور، وإلزام جميع المشاركين بإظهار نتيجة اختبار «مسحة الأنف» السلبية قبل 48 ساعة من بدء السباق شاملاً الذين تلقوا لقاح «كوفيد-19»، كما تم تحديد شخصين فقط مع الفارس لكل خيل داخل منطقة التبريد، أما منطقة الفحص البيطري فقد تم تحديد شخص واحد لكل خيل، وعدم مشاركة المعدات مع الآخرين والحفاظ على المسافة الآمنة في جميع الأماكن.

وتستضيف قرية بوذيب للقدرة 22 سباقاً وبطولة من جملة 56 سباقاً تقام خلال الموسم، ومن أبرز الفعاليات التي تستضيفها قرية بوذيب للقدرة مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، والذي يضم ماراثون 240 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 مارس المقبل.