شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ميدلية لـ«الشارقة للدفاع» في بطولة أمريكا للكاتا والكوموتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق الكاتا والكوموتيه لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بكأس المركز الأول في الترتيب العام في «بطولة أمريكا للكاتا والكوموتيه» التي أقيمت افتراضياً بمشاركة 28 لاعباً من 14 دولة.

وأحرز فريق النادي 36 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية و9 ميداليات فضية و9 برونزية متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق كبير من الميداليات؛ حيث حل لاعبو الأردن بالمركز الثاني برصيد 9 ميداليات واليابان برصيد 7 ميداليات.

ويعد الإنجاز الحالي الرابع للفريق على المستوى الدولي في البطولات التي تقام عن بعد منذ بداية جائحة كورونا، التي حقق فيها النادي 28 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و 26 ميدالية برونزية في كل من بطولات كاراتيه فاونديشتن وغراند بريكس وبطولة الأردن، إضافة إلى البطولة الحالية.

وقدم أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي للدعم الكبير الذي مهد لتحقيق هذا الإنجاز والمزيد من الإنجازات الرياضية، مثنياً على جهود الجهازين الفني والإداري للجهود المبذولة، مباركاً للاعبين الفائزين بالميداليات ومتمنياً لمن لم يحالفه الحظ المزيد من التدريب للمزيد من النجاح.

وقال العويس: «نعتز بجميع الإنجازات المتحققة ويأتي في الواجهة الإنجاز الحالي، الذي يؤكد صحة النهج المتبع خلال جائحة كورونا ونجاح برنامج التدريب عن بعد».

وأثنى عبيد العسم السويدي عضو مجلس إدارة النادي ومشرف الكاراتيه على النجاح الذي حققه أبناء النادي، الذي يعكس ثقافة الفوز التي يتمتعون بها على الرغم من تحدي كورونا والتزامهم بالتدريب بجدية عالية تزامناً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لافتاً إلى أنه سيتم بحث هذا الإنجاز لتعزيزه في المستقبل، مقدماً الشكر إلى مدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي والمدير الفني للكاراتيه صلاح الدين الزحنوني والفريق الفني والإداري والمركز الإعلامي للنادي.