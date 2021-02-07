سيارات فارهة وجوائز نقدية في الأسبوع الأخير من عروض الشارقة للتسوق



الشارقة: ”الخليج 365”

تشهد واجهة المجاز المائية في إمارة الشارقة يوم الجمعة المقبل فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من حملة عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالسحب الأخير على السيارات الفارهة المتبقية، كما ينتظر المتسوقين العديد من المفاجآت والجوائز القيّمة، فضلاً عن الاستمتاع بالعروض الترفيهية والمائية التي تقدمها نافورة الشارقة لسكان الإمارة وزوارها.

وأقيمت مساء يوم الجمعة الماضي في مركز «زوايا ووك» السحوبات قبل الأخيرة من العروض خلال البرنامج الأسبوعي الخاص بالحملة الذي يبث على قناة الشارقة مساء كل جمعة، حيث كانت سيارة الأسبوع الخامس من نصيب الإماراتي سهيل عمر عبد الرحمن، إلى جانب تسليم 4 فائزين قسائم مشتريات وجوائز نقدية بقيمة 3 آلاف درهم، فضلاً عن التجارب المميزة التي تقدمها مراكز التسوق لزوارها طوال الأسبوع والتخفيضات الكبرى على أهم العلامات التجارية.

ارتفاع مطرد بالمبيعات

وأكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة منسق عام العروض، أن حركة المبيعات تشهد ارتفاعاً مطرداً مع بدء العد التنازلي لختام عروض الشارقة للتسوق بموسمها الثاني، حيث يسعى المتسوقون خلال هذه الفترة للاستفادة من التخفيضات الكبرى المقدمة من المتاجر والمحال المشاركة في العروض، وأيضاً الظفر بالفوز بالجوائز العينية المادية التي رصدتها مراكز التسوق والأسواق المركزية في الشارقة، مؤكداً أن سكان وزوار الإمارة سيكونون على موعد مع المفاجآت السارة والفعاليات الترفيهية التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، سواء في الحفل الختامي الذي سيقام في واجهة المجاز المائية أو في كافة الوجهات ومراكز التسوق بالشارقة، والتي ستقام في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

ودعا الجروان كافة سكان وزوار الإمارة إلى اغتنام هذه الفرصة وزيارة المراكز في مختلف مدن ومناطق الشارقة للتعرف إلى العروض الكبرى والمفاجآت التي تخبئها الحملة من فرص وفيرة بالمكافآت والجوائز المجزية التي توفرها المراكز للمتسوقين تحفيزاً ومكافأة لهم.

أهداف إيجابية

وأشارت هنا السويدي رئيسة قسم المهرجانات والعروض في الغرفة، إلى أن عروض الشارقة للتسوق أسهمت في دفع قطاع تجارة التجزئة بالإمارة، حيث أظهرت المؤشرات التي رُصدت عن سير أعمال العروض الأهداف الإيجابية التي استهدفت الغرفة تحقيقها من تنظيم هذه الفعالية التسويقية والترويجية، حيث أن معدلات عمليات الشراء تشير إلى تحقيق نمو كبير في المبيعات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب في الأيام الأخيرة من العروض التي ستختتم يوم الجمعة القادم، مثنية على التجاوب الفاعل من قبل مراكز التسوق على مستوى الإمارة في إنجاح فعاليات العروض من خلال البرامج التي قدمت للجمهور والمزايا المشجعة للمتسوقين، لما لها من الأثر الواضح في زيادة أعداد زوار المراكز من داخل الإمارة وخارجها.