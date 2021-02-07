شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تُطلع المستثمرين الألمان على فرص الأعمال ذات النمو السريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مؤخراً، ندوة افتراضية بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات الألمانية في الشارقة»، ضمت مسؤولين حكوميين إماراتيين ودبلوماسيين ورجال أعمال ومستثمرين ألمانيين.

وتناولت الندوة مزايا الاستثمار في الشارقة وقدرتها على توفير منصة لتنمية الأعمال وتوسع الشركات الألمانية في مختلف القطاعات، كما سلطت الضوء على فرص الأعمال ذات النمو السريع في القطاعات الناشئة، مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية والمالية، والأمن الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، والتعليم والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات.

وشاركت في الندوة حفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفيرة دولة الإمارات لدى ألمانيا، وهولجر مانيكه، القنصل العام لألمانيا في دبي، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عبد العزيز المهيري، مدير عام هيئة الشارقة الصحية، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وعبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعمار علول، المدير المنتدب لشركة «شوكو الشرق الأوسط لأنظمة النوافذ والواجهات»، في حين أدار الندوة أوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.

تسهيل عقد الشراكات

وقالت حفصة عبدالله العلماء: «ترتبط دولة الإمارات وألمانيا بعلاقات وثيقة في كافة المجالات، وخاصة في الاقتصاد، فدولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لألمانيا في العالم العربي، ويمتلك الجانبان رؤى متقاربة حول الأعمال التجارية، حيث وقّعت شركة مبادلة للاستثمار، مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنس للطاقة» لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أبوظبي؛ إذ تركز الدولتان على مجالات الابتكار والمناخ والاستدامة».

وأضافت: «تتميز الشارقة بموقع استراتيجي يطل على الخليج العربي وخليج عمان، وتتمتع باقتصاد قوي وبتعدد مناطقها الحرة وخدماتها اللوجستية، ومبادراتها السياحية والترفيهية، ويسعدنا في سفارة دولة الإمارات في العاصمة الألمانية برلين أن نقدم كل الدعم لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في الشارقة، ونساعدهم على التواصل مع نظرائهم الإماراتيين لتسهيل عقد الشراكات المناسبة لهم».

فرص استثمارية مجزية

وقال هولجر مانيكه: «لا تقتصر علاقاتنا مع الشارقة على الجانب الثقافي وحسب، ومنها أكاديمية علم المتاحف (سوا) وهي مبادرة مشتركة بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، ومتاحف برلين الوطنية ومؤسسة التراث البروسي، ومعهد جوته ـ منطقة الخليج، وجامعة العلوم التطبيقية في برلين، وإنما هناك العديد من مجالات التعاون، حيث وقّعت جامعة الشارقة اتفاقية لتمديد التعاون المشترك مع جامعة لوبيك الألمانية في مجال العلوم الطبية، ويُسعدنا أن نعزز التعاون في مجال الرعاية الصحية والخدمات، وغيرها من المجالات التي توفر فرصاً استثمارية مجزية».

استشراف المستقبل

وأكد مروان بن جاسم السركال، أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا عربياً، حيث وصل حجم التجارة إلى 44.7 مليار درهم في يونيو 2020، فضلاً عن أن الدولة تستضيف أكثر من 900 شركة ألمانية متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تعمل 346 منها في إمارة الشارقة.

وأضاف السركال: «تحرص إمارة الشارقة على استشراف المستقبل، من خلال تكثيف جهودها في مرحلة ما بعد كورونا، لتعزيز الاستثمار في المجالات المبتكرة مثل قطاع الصحة، والتكنولوجيا الزراعية، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة، وحلول المدن الذكية، وقطاع البناء المستدام، ويرتبط اقتصاد إمارة الشارقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا نحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم والوسائط الرقمية».

دعم شركات التكنولوجيا

وحول إنجازات مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، قال حسين المحمودي: «شهد المجمع منذ تأسيسه العديد من الخطوات النوعية، كان أبرزها افتتاح مقرنا الجديد الذي يحتضن اليوم أكثر من 100 شركة، ويضم واحداً من أكبر مراكز الابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية في العالم، ونعمل حالياً على مشروع مبتكر تتجاوز قيمته 300 مليون درهم لإنشاء مجموعة من القطارات الهوائية المعلقة، وسيتم قريباً طرح تلك القطارات في الأسواق الدولية».



التكنولوجيا الذكية



وقال الدكتور عبد العزيز المهيري: «تلعب التكنولوجيا الذكية دوراً محورياً في تحسين مستقبل الرعاية الصحية، كما يوفر هذا القطاع المتطور فرصاً واعدة للمستثمرين والمبتكرين، وتماشياً مع هذا التوجه، تدعو مدينة الشارقة للرعاية الصحية، مختلف مراكز البحوث والتطوير والمختبرات والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل، إلى تأسيس مقرات وفروع لها في المدينة والاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها، بما في ذلك الملكية الكاملة بنسبة 100%، والإعفاء من الضرائب، وإنجاز المعاملات بسهولة وفي أسرع وقت ممكن، من خلال نظام النافذة الواحدة، وإمكانية ترحيل رؤوس الأموال والأرباح».

الاستثمار الأجنبي المباشر

من جهته، أشار محمد جمعة المشرخ، إلى نمو قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة العام الماضي، مسجلاً 24 مشروعاً جديداً بقيمة 808.6 مليون درهم، وفرت 1117 فرصة عمل جديدة، مؤكداً أن حزم محفزات حكومة الشارقة بقيمة مليار درهم، المخصصة لدعم الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين وتخفيف تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، لعبت دوراً رئيسياً في توفير بيئة إيجابية للأعمال في الإمارة، موضحاً أن مكتب «استثمر في الشارقة» ساعد المستثمرين على الوصول إلى تلك الحزم والاستفادة منها، مضيفاً: «تتمتع الشارقة بمزايا تنافسية كبيرة، حيث توفر ست مناطق حرة متخصصة تلبي احتياجات كافة المستثمرين في مختلف القطاعات على الصعيدين المحلي والعالمي؛ إذ تحتضن الإمارة 346 شركة ألمانية، منها شركة الطيران الوطنية الألمانية (لوفتهانزا)، ومجموعة فالينبورن للنقل. ويحرص مكتب «استثمر في الشارقة» على تحقيق مصلحة جميع المستثمرين، وربطهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية لتسهيل استثماراتهم في مجموعة كبيرة من القطاعات».

تسهيل التواصل



وقال عبد العزيز شطاف: «بلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وألمانيا نحو 14 مليار دولار في عام 2018، ما يدل على عمق العلاقات التي تجمع البلدين. ونحرص في غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تسهيل التواصل بين الشركات في الدولتين، من خلال الندوات والجلسات الافتراضية وزيارات الوفود».

كفاءة الخدمات الحكومية

وقال عمار علول: «تمكنت الشركة من تعزيز حضورها في السوق على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا العام الماضي، حيث شهدت توسعاً في أنشطتها وفي حركة التوظيف، وذلك بفضل بيئة الأعمال والمزايا الاستثمارية الفريدة التي تقدمها الإمارة، إضافة إلى كفاءة الخدمات الحكومية والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتوفر أصحاب المواهب واليد العاملة المتخصصة؛ الأمر الذي جعلنا نتخذ من دولة الإمارات وبشكل خاص الشارقة، مقراً لأعمالنا».