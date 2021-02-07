شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من موظفي «إمباور» تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن نجاح حملة التطعيم الواسعة التي نظمتها ضد وباء «كوفيد 19» وشملت 845 موظفاً، حيث تجاوزت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى 85%، بينما تجاوزت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية أكثر من 20% من كوادرها وفرق عملها، وذلك في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة العاملين لديها، بما ينسجم أيضاً مع توجهات الدولة في توفير اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين، بهدف مكافحة الوباء، والحد من تداعياته على صحة وسلامة المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أحمد بن شعفار، إن الخطوة تهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها جميع الجهات الصحية في الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتسريع الوصول للوقاية المجتمعية وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي حددتها الدولة للقضاء على المرض والعودة للحياة الطبيعية.

وأكد ابن شعفار على أن «المؤسسة ومنذ اليوم الأول لانتشار الجائحة قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة بالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية، ومنها اعتماد العمل عن بُعد كأحد الخيارات المتاحة للمحافظة على سلامة الجميع، والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى، كما قامت بتوفير كافة أجهزة التعقيم في عموم مقارها وفروعها وفي سكنات العمال وفقاً لشروط الصحة والسلامة الموصى بها من الجهات الصحية».

وأشار ابن شعفار إلى أن إطلاق حملة التطعيم، يعكس روح المسؤولية في دعم الحملة الوطنية التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم جميع المقيمين في الدولة. وقد أعطيت مهمة الحملة لفرق عمل نسقت مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، حيث تم ترتيب مواعيد لموظفيها من خلال المؤسسة.