شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 6.2 % لبرنت و8.9% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار خام برنت الآجلة المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية الأولى لها فى ثلاثة أسابيع مرتفعة بمقدار 8.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في عام الجمعة، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام وفقا لرويترز.

وتشجعت الأسواق بفضل طلبيات على السلع الأمريكية أقوى من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، والآمال فى موافقة سريعة من جانب المشرعين على خطة لتخفيف تداعيات كورونا يقترحها الرئيس الأمريكى جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات النفط فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.