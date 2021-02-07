شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب وفق اخر تحديث للأسعار أمس السبت، وذلك لتوقف التداول على الذهب يوم الأحد من كل أسبوع، بسبب الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث يستقر الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر عند 797 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 سجل 797 جنيها. عيار 24 سجل 911 جنيها. عيار 18 سجل 684 جنيها. الجنيه الذهب 6376 جنيها. أونصة الذهب 1814 دولارا.

وأعلن محسن فوزى عضو شعبة الذهب، أن مبيعات الذهب سجلت في مصر تراجع بلغت نسبته 50 % يناير 2021، قياسا على نفس الشهر من العام الماضى، والذى أكد أن تراجع مبيعات الذهب جاء نتيجة إجراءات مواجهة كورونا وانخفاض عدد حفلات الزفاف وكذلك الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر.

وقال ”الخليج 365”، إن السوق يشهد حاليا طلب مرتفع على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، والتي تتراوح أوزانها بين 2 إلى 4 جرامات من الأعيرة المختلفة خاصة عيار 18 والذى يلقى قبولا في السوق حاليا.

وأشار إلى أن مستقبل حركة سعر الذهب مبهم حتى الآن وذلك مع اقتراب خطة وحزمة تحفيز أمريكية تقدر بـ1.9 ترليون دولار، وهو ما يؤثر في حركة سعر الذهب، لأن الدولار عرضة للتغير المستمر، وكذلك ارتفاع وهبوط عائد السندات الأمريكية بصورة مستمرة كلها عوامل تؤثر في حركة المعدن النفيس.