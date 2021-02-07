شكرا لقرائتكم خبر عن كازخستان تستهدف إقامة منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية الكازاخي الماظ عيداروف، أن بلاده تستهدف إقامة منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 100 مليون دولار منهم 5 ملايين دولار صادرات كازاخية، وهو رقم لايرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.

وأشار خلال منتدى الأعمال المصري الكازخستاني، أن مصر لديها فرص للاستثمار في السوق الكازاخي في قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التعدين واستخراج الذهب،كما يمكن للشركات الكازاخية المساهمة في مشروعات البنية التحتية بمصر من خلال توريد مواد البناء المستخدمة .

ومن جانبه دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الجانب، الكازاخي للاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التى لم تكتشف بعد،لافتا إلى أن الحكومة تسعى الى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية.

وأكد أنه على اتم الاستعداد لازالة كافة المعوقات التى من شأنها أن تعيق وتيرة البناء واتخاذ كافة التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري، لافتا إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح الكازاخيين

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية إن منتدى الأعمال المصري الخازاكي الذي نظمه الاتحاد واستمر علي مدار ثلاثة أيام كان له نتائج ايجابية كبيرة علي العلاقات الاقتصادية المشتركة حيث تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الرسمية من الجانبين، منها اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والغرفة الكازاخية الوطنية للتجارة الخارجية لانشاء غرفة تجارية افريقية – كازاخية مشتركة، واتفاق تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية، ونظيرتها الكازاخية لتتنمية وتيسير التجارة البينية، كما تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية، كما تم الاتفاق علي إقامة مصنع أدوية مصري في مدينة آلماتا الكازاخية، خلال اللقاء الذي عقد بين أحمد كيلاني رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكازاخي، ورئيس هيئة الاستثمار الكازاجي لزيادة التعاون المشترك .

وأضاف أن مصر عملت على المستويين العام والخاص لتهيئة المناخ لتنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر وكازاخستان والتى تم الاتفاق عليها في جلسة الأعمال المشتركة بمدينة استانا الكازاخية والتى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تكامل بين المميزات النسبية للدولتين لتنمية الصادرات السلعية والخدمية، فعلى المستوى الحكومي قامت الحكومة المصرية قامت بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الثورية على المستوى التشريعي والإجراءائي لتسير مناخ أداء الأعمال، كما قامت بتوفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية، وتنفيذ برنامج عادل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، لتنفيذ المشروعات الكبرى في كافة المجالات، كما وفرت آليات النقل متعدد الوسائط، لربط الإنتاج المصري بالمؤانى الدولية المحورية، كما نفذت شبكة طرف وسكك حديدة وجسور عابرة للقارات، لضمان سهولة وكفاءة وصول تلك المنتجات لأسواق العالم.

وعلى مستوى القطاع الخاص،فقد نجحت في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال الأعوام الثلاث الماضية .

وأوضح أن المباحثات المشتركة التى تمت على مدى اليومين الماضيين، كشفت عن فرص واعدة وغير محدودة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الواعدة يأتى على رأسها التكامل الصناعات الكيماوية لما تشتر به كازاخستان، من انتاج متنوع ،بالإضافة التى التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية على وجه الخصوص نظرا لتطور منظومة السكك الحديدة في كازاخستان .

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية قد قام بتنظيم الملتقي بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الجانب المصري، ومع السفارة الكازاخية ولجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية في كازاخ والغرفة الوطنية لرجال الأعمال وغيرها من الهيئات التجارية.

وبحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وابراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية وطارق الوسيمي نائب وزير الخارجية للشؤن الآسيوية ومحمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وخيرت لاما شريف السفير الكازاخي بمصر والماظ عيدا روف، نائب وزير الخارجية الكازاخي من الجانب الكازاخستان.