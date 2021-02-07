شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات : تغطية الطرق الرئيسية بشبكات المحمول بكلفة اجمالية مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول ، بتكلفة بلغت مليار جنيه، مشيرا إلي إنه ماتم إنجازه لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 244 برج وجارى التنسيق مع المحليات بشأن 250 برج إضافى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اثناء الاستماع الى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة خلال العاميين الأخيرين ، وأكد عمرو طلعت أنه تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600ميجاهرتز بإيرادات1,170 مليار دولار، بالإضافة الى انشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بكلفة اجمالية 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة الخدمة بهدف تحسينها وزيادة كفائتها مع نشر تقارير الجودة ليتسنى للمواطن اختيار أكثر الشبكات تميزا فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها؛ مضيفا أنه فى اطار العمل على حوكمة السوق لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة تم تطبيق إجراءات جديدة لخدمة نقل رقم المحمول من مشغل لأخر مع الاحتفاظ بالرقم مما ساهم فى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط، وارتفعت أعداد طلبات الانتقال التى تمت بنجاح من مشغل لآخر من 5 الاف فى 2019 الى 110 الف فى 2020.

وأضاف وزير الاتصالات ، لتفادى الرسائل المزعجة التى يتلقاها المواطنون على الهاتف المحمول ، تم إطلاق خدمة #155* لتمكين المواطنين من الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية المقدمة من شركات المحمول باشتراك يومي أو شهرى مثل المسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية .