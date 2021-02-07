شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بالختام.. إلغاء إدراج شركة عمان الدولية للاستثمار والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.230% خاسراً 8.260 نقطة ليغلق عند مستوى 3597.863 نقطة، وبلغ حجم التداول 15.1 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال عبر تنفيذ 468 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4.88%، ثم سهم "العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)" بنسبة 3.97%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.92%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "النفط العمانية للتسويق" بنسبة 9.74%، ثم سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.27%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 505.8 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إلغاء إدراج شركة عمان الدولية للاستثمار والتطوير، من السوق الثالثة بعد قرار الجمعية العامة غير العادية، المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، بتصفية الشركة برأس مال قدره 3.9 مليون ريال عماني مقسم إلى 3.9 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر، النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت إيرادات 1.03 مليون ريال عماني عام 2020 مقابل 144.1 ألف ريال عماني عام 2019، وبلغ صافي الخسائر 181.5 ألف ريال عماني مقابل 42.9 ألف ريال عماني.

في سياق منفصل أعلن صندوق أمان للاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة على محضر اجتماع إدارة الصندوق المنعقد في 7 أكتوبر عام 2020، والموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، واقتراح توزيع أرباح مرحلية لسنة 2020 بناءً على القوائم المالية المدققة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 بما لا يقل عن 3.5 بيسة للوحدة الواحدة لحاملي الوحدات المسجلة بتاريخ اجتماع الجمعية العامة السنوية.