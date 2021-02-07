شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.14% بختام جلسة الأحد مدفوعة بصعود سهم "أدنوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد تراجعه جلستين متتاليتين، بنسبة 0.14% رابحاً 7.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5672.033 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 811 مليون درهم ليغلق عند مستوى 795.895 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم، بقيمة 1.02 مليار درهم، عبر تنفيذ 2627 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.74%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 1.75%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 1.37%، ثم سهم "شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك" بنسبة 1.04%، وتراجع 18 سهماً على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.91%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 4.85%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 258.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.26%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الشارقة، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأحد، الموافق 7 فبراير الجاري، لمناقشة مواضيع عامة لن تؤثر على سعر السهم.

كما أعلنت شركة الخليج للمشاريع الطبية، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأحد، لاعتماد محضر اجتماع المجلس السابق، والمصادقة على النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، واقتراح توزيع أرباح بنسبة 10% كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومصادقة الجمعية العمومية للشركة.

أعلنت شركة مخازن زي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء، الموافق 10 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة اعتماد البيانات المالية المدققعة لعام 2020، ولمحة عامة على أعمال وخطط الشركة.