شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد: تعافي منطقة اليورو من آثار «كورنا» سيتأخر قليلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - رويترز

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية، الأحد، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 سيتأخر قليلاً، لكن من المفترض أن يكتسب زخماً في منتصف العام.

ومع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي، وثمة احتمال واضح أن يشهد انكماشاً جديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.

وقالت لاجارد في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمونش: «نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف العام تقريباً، حتى وإن استمرت الضبابية. لنكن واضحين؛ لن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022».

وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياسة المالية، ودعت لاجارد القيادة السياسية في أوروبا للتصديق على صندوق تعاف اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار).

ومضت بالقول: «يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض المفوضية الأوروبية كما هو مقرر في يونيو/حزيران المقبل، ثم توزع الأموال».