بقيمة 10%.. سهم جهينة يتراجع بعد التحفظ على نجل صفوان ثابت والبورصة تُوقف التعامل عليه



الشارقة - اميمة ياسر -

هوى سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، في أول نصف ساعة لتعاملات اليوم الاحد، بأكثر من 10% بعد إعلان الشركة عن التحفظ على سيف الدين ثابت الرئيس التنفيذي للشركة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، فيما قررت البورصة إيقاف التداول على الورقة المالية لمدة 10 دقائق.

وتراجع سعر السهم بنسبة 10.7% ليتداول عند جنيه للسهم، مقترنة بسعرإغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند 6.73 جنيه للسهم.

وقالت شركة جهينة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنه تم استدعاء سيف الدين ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة والتحفظ عليه حاليا، على خلفية حبس والده صفوان أحمد ثابت.

واوضحت الشركة في بيانها أنه في ظزل المتغيرات والتحقيقات الجارية مع صفوان أحمد ثابت الذي تقدم باستقالته من مجلس إدارة الشركة نظرا لحبسه احتياطيا على ذمة تحقيقات تخص أمور شخصية ولا علاقة بها للشركة.

واشارت الشركة، إلى أنه تم استدعاء سيف الدين ثابت، وهو متحفظ عليه حاليا ولم يرد إلى الشركة اي معلومات عن أسباب التحفظ.

ووفقا لمصادر، قررت نيابة أمن الدولة، حبس سيف نجل صفوان ثابت رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة جهينة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية،

وأضافت المصادر، أنه تم القبض على نجل صفوان ثابت من داخل منزله بكمبوند شهير فى 6 أكتوبر وأحالته إلى النيابة.

نجل "صفوان ثابت" متهم في القضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأسند إليه اتهامات بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وقررت جهات التحقيق منذ أيام، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل الإخوانية بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.