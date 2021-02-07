شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت في المنطقة الخضراء بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 30.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5724.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 31.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.63% رابحاً 29.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97% رابحاً 46.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.38 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446.9 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.42%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.96%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.

في سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، تعيين عمر طارق وهبي بمنصب الرئيس التنفيذي لفروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباشر مهام منصبه اعتباراً من اليوم الأحد.

في سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، أن إحدى شركاتها التابعة، شركة المعادن والصناعات التحويلية، تلقت إخطاراً من بلدية الكويت (فرع الجهراء) بإزالة الشركة من موقعها في منطقة جنوب أمغرة، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، ولا يوجد تأثير مادي في الوقت الحالي.

في سياق منفصل أكدت شركة كي جي إل لوجستيك، وشركاتها التابعة والزميلة، حرصها الشديد في الحفاظ على المال العام، وأنها لا علم لها بتصريح أحد أعضاء مجلس الأمة الموقرين بشأن ارتكاب إحدى الشركات تجاوزات على المال العام.

فيما أعلنت شركتا الأولى للاستثمار، مجموعة الصناعات الوطنية، عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.