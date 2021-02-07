شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إطلاق 11خدمة رقمية جديدة عبر بوابة مصر الرقمية أهمها السجل التجارى والضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخدمات الجديدة خاصة بالشهر العقارى والسجل التجاري والضرائب العقارية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثلاث حزم جديدة من الخدمات الحكومية على "منصة مصر الرقمية" تندرج تحتها 11 خدمة رقمية جديدة ليرتفع عدد الخدمات الحكومية المقدمة اونلاين عبر المنصة إلى 45 خدمة، يأتي ذلك فيما وصل عدد مستخدمي المنصة التي تم اطلاقها تجريبيا في أغسطس الماضي إلى أكثر من مليون مواطن وفقا لما أكده مسؤول رفيع لليوم السابع.

وأشار المصدر إلى إضافة خدمات السجل التجاري والشهر العقاري والضرائب العقارية، تندرج تحتها 11 خدمة من الخدمات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

ووفقا للمصدر فقد أضافت الوزارة خدمات الشهر العقاري إلى المنصة، منها استخراج صورة من عقد مشهر، استخراج صورة من كتاب دوري، استخراج صورة من منشور مالي، استخراج صورة من منشور فني، استخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مشهر.

وأشار المصدر إلى إضافة خدمات السجل التجاري، منها طلب مستخرج سجل تجاري، استعلام عن سجل تجاري، طلب تجديد سجل تجاري، طلب شهادة بيانات، وكذلك إضافة الضرائب العقارية منها إقرار وحدات سكنية ووحدات غير سكنية.

ومنصة مصر الرقمية تتضمن أيضا أكثر الخدمات الحكومية طلبا وكان قد تم إطلاق 5 حزم رقمية، وهم خدمات التموين وتشمل خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، بدل فاقد، بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد الأسرة، نقل من محافظة إلى أخرى، وخدمات المرور ومقسمة إلى خدمات المركبات مثل تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات، تقديم تَظلُّم المخالفات، سداد المخالفات، استخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم، ‫تجديد ‬الرخصة‬ مركبة، بدل فاقد الرخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، إصدار عقد بيع مركبة، توكيل بيع مركبة، والجزء الثاني من خدمات المرور وهي خدمات الرخص مثل استعلام عن مخالفات رخص القيادة، تظلُّم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات الرخصة القيادة، إصدار بدل تالف الرخصة.

وتضم المنصة خدمات التوثيق منها استعلام عن سريان محرر مُميكن، تحرير توكيل عام قضايا، تحرير توكيل عام رسمي، تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)، تحرير توكيل في الأمور الزوجية، تحرير إقرار بالشطب، رابعا خدمات المحاكم وتضم إقامة دعوى مدنية، تسجيل محامي، مشيرا إلى أن خدمات رخصي ومركباتي و الخاصة بمخالفة وتجديد رخص القيادة والسيارات، سيتم إتاحتها للجميع خلال أسبوع، فضلا عن زيادة المحاكم على المنصة من محكمة واحدة إلى نحو 60 محكمة بالتعاون مع وزارة العدل الأسبوع المقبل.

وأطلقت منصة مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين في إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة في إنهائها بالمصالح الحكومية، حيث يمكن للعميل الحصول على توكيل في مدة تستغرق 5 دقائق فقط عبر المنصة الحكومية، وإصدار بطاقة تموين في مدة أقصاها 4 أيام بدلا من شهرين، كما توفر المنصة خدمة السداد الإلكتروني للخدمات، علاوة على خدمة توصيلها للمنازل.

ومنصة مصر الرقمية متاحة حاليا على شبكة الإنترنت برابط www.Misralrakamia.gov.eg، ويمكن للمواطن المصري استخدامها عبر التسجيل على الموقع من خلال إدخال بيانات الرقم القومي، ومن ثم اختيار الخدمة من قائمة الخدمات، وبعدها اختيار أسلوب السداد والتوصيل، مؤكدا أن

وتطبق البوابة معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.

وتتطلب بعض الخدمات توقيع العميل أو وجوده الشخصى بالمصلحة الحكومية، لإتمام الخدمة مثل خدمة إصدار توكيل، حيث يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، كما يمكن للمواطن التعرف إذا كانت الخدمة تتطلب وجوده من عدمه، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

وبالنسبة للرسوم والوقت المستغرق للحصول على الخدمات، فإن رسوم الخدمات عبر المنصة هي ذاتها المسددة في الجهات الحكومية، غير أن المواطن يستفيد من توفيره المال والوقت والجهد إذا استخدم المنصة، أما وقت إنهاء الخدمة، قد يختلف من خدمة عن غيرها، ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، كما يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

أما آليات الاستفادة من المنصة لغير القادرين على التعامل الإلكتروني، من خلال أولا مكاتب البريد، حيث تم ميكنة 50 مكتب بريد، وسيكون جاهز لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا للمواطنين الأسبوع المقبل، على أن يتم زيادة عدد مكاتب البريد المقدمة لتلك الخدمات تدريجيا، ثانيا مراكز خدمات المواطنين، وهي مراكز مميكنة لاستقبال المواطنين وأداء خدماتهم، فضلا عن "كول سنتر" للرد على استفسارات المواطنين ومساعدتهم في الحصول على الطلبات الحكومية الخاصة بهم.

وكانت الحكومة، قد أطلقت مشروع مصر الرقمية، والتي تتضافر فيها جهود كافة قطاعات الدولة من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية؛ وبعدها تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس 2020 بإتاحة 5 حزم رقمية يندرج تحتها 34 خدمة رقمية.

وبوابة مصر الرقمية، هى منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها، بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.

وهذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل فى صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر، كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.

وتم تصميم البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات، كما تتضمن البوابة، خاصية البحث موجودة فى القائمة فى الجزء الأعلى على اليسار من كل صفحة، وتحتوي البوابة على صفحات للتواصل الاجتماعي أعلى الصفحة Facebook وTwitter وYouTube وInstagram.

وتعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية، البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه، حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي؛ كما تم ربط 5300 مبنى حكومي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.