شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة البحرين بالختام مدفوعة بارتفاع قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 445.7 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.49%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.23% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.50%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.43%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.16%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.71% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.59%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري إلى يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.

في سياق آخر أعلن بنك البحرين الوطني، موافقة مصرف البحرين المركزي، على طلبه لتأجيل انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة الممتدة من مارس عام 2021 وحتى مارس 2024، وتمديد مدة مجلس الإدارة الحالي حتى سبتمبر عام 2021، وسيتم الافصاح عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات في وقت لاحق.