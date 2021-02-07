شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14203 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 2448 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 3480 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1148 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية للدواجن، جهينة للصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الأهرام للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، القاهرة للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سبيد ميديكال، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المهندس للتأمين، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك البركة مصر، آسيك للتعدين-اسكوم، مصر للفنادق.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، الدلتا للسكر، 1400 سهم، 815.4 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 621.9 ألف سهم، 850 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بذات الشركة عدد 5.3 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 2471 سهم، 4712 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 141.5 ألف سهم، 638.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي القاهرة للخدمات التعليمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 962 سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إتمام عملية الاستحواذ على أسهم شركة اتصالات الدولية مصر "i2"، وكذلك على حصص شركة المتاجر المتحدة، بعدما تم الانتهاء من شراء 936.3 ألف سهم من شركة اتصالات الدولية مصر بما يمثل 99.95لإ من رأس المال لصالح شركة راية للتوزيع وشركة راية للإلكترونيات -إحدى الشركات التابعة لرابة القابضة، وذلك نظير قيمة بلغت 106.8 جنيه للسهم الواحد، وتم سداد قرض المساهم الحالي باجمالي 78 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من شراء 20 ألف حصة من حصص شركة المتاجر المتحدة بما يمثل 100 من رأس مال الشركة لصالخ راية للتوزيع وراية للإلكترونيات وذلك نطير قيمة قدرها 350 جنيه للحصة الواحدة.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائجها المالية، منها أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه يوم 4 فبراير الجاري، على المركز المالي للشركة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 437.1 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 478.2 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماصي، تمهيداً للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بنسبة انخفاض 0.91%، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2020، بلغت 555.3 مليون جنيه مقابل 583.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي بنسبة انخفاض 0.95%، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

حققت شركة دلتا للطباعة والتغليف، صافي ربح بلغ 37.08 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل أرباح بلغت 19.6 مليون جنيه خلال 2019، بنسبة نمو 89.1%، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 245.49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 216.1 مليون جنيه خلال العام السابق له، وأرجعت الشركة الزيادة في صافي الربح خلال 2020 إلى ارتفاع مبيعاتها بنسبة 13.5%، وقيام دلتا للطباعة بالتنوع في المنتجات والتوسع في السوق المحلي وإضافة عملاء جدد والتحديث والإضافة على أصول الشركة.