شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم.. سعر الكن بين 650-680 جنيها من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق مواد البناء يشهد استقرارا منذ بداية العام خلصة فيما يخص أسعار الأسمنت والجبس والطوب وفقا للسعر المحلى اليوم الأحد 7-2-2021.

وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن معظم خامات البناء من حديد وأسمنت وطوب بناء شهدوا استقرارا فى الأسعار حيث سجل سعر الأسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأشار الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن إنتاج المصانع المصرية من الأسمنت أصبح يلبى احتياجات السوق ويفتح فرصة تصديرية للمصنعين وذلك إذا نجحت المصانع في تقديم أسعار تنافسية خاصة للدول المجاورة، مضيفا أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية وذلك بعدما تم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت .