شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح تشهد استقرارا اليوم الأحد 7-2-2021 وذلك في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب.

وكشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن أسعار حديد "التسليح"، حيث تراوحت بين 13500– 13650جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن معدل الطلب على الحديد منخفض نسبيا خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يرتفع معدل الطلب تدريجيا خلال شهر مارس، وذلك بعد حصول المباني بالمحافظات على التراخيص اللازمة من أجل البناء بعد الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن اشتراطات البناء الحديدة والتي جاءت وفقا المقاييس المناسبة لكل منطقة وكل خي سكني وذلك لمنع البناء العشوائي والغير منتظم.