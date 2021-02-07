حزم جديدة من «دبي للسلع المتعددة» لجذب الشركات إلى دبي

دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن إطلاق حزمتين تحفيزيتين جديدتين لدعم الشركات من كافة الأحجام التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها انطلاقاً من دبي؛ حيث تضمن لهم تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 24%.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المركز خصومات عدة ضمن حزم دعم الأعمال.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة: «ينصب التركيز الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة على تمكين كل من رواد الأعمال والشركات القائمة من تأسيس أعمالهم في دبي بأقل قدر من المخاوف حتى يتمكنوا من التركيز على تنمية عملياتهم. وبالتالي، تشمل الحزم التي نعلن عنها مجموعة متنوعة من الحلول التي توفر خيارات وقيمة أكبر للشركات. من خلال تقديم منتجات سريعة ومرنة ومبتكرة، نواصل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي. وبالنظر إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، نحن على ثقة بأنها ستظل الوجهة المفضلة لممارسة الأعمال في الأشهر والسنوات القادمة».

وتقدم الحزمة الأولى «Jump Start»، المصممة خصيصاً لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، باقة من الخصومات بنسبة تصل إلى 24% على التراخيص وحلول الأعمال الأساسية داخل مركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك الحلول المكتبية المرنة وتأشيرات الإقامة في دولة الإمارات وخطط السداد المرنة والوصول إلى فرص الأعمال الجديدة من خلال منصّة تابعة للمركز. وتتوفر هذه الحزمة ضمن عدة خيارات على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

وبالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، فقد خصص مركز دبي للسلع المتعددة حزمة «Prime Plus»، التي توفر خيار تأسيس الأعمال والشركات بشكل سريع ومرونة عالية مع خصومات عند استصدار التراخيص. وتتوفر هذه الحزمة مع تراخيص الشركات الممتدة لثلاث سنوات، بجانب خطط سداد مرنة ودعم مخصص عند تقديم الطلبات، إضافة إلى خصم بنسبة 20% عند الحصول على ترخيص إضافي، من بين امتيازات أخرى.

تشمل حزم الدعم الشركات الجديدة اعتباراً من شهر فبراير، وهي تعد استكمالاً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقتها المنطقة الحرة التابعة للمركز الحائزة على الجوائز، والتي استهدفت تعزيز مستويات المرونة الاقتصادية والمالية للشركات المسجلة والجديدة على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.