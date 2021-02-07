لجنة مشتركة بين «ائتمان الصادرات» ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

دبي: ”الخليج 365”

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، من شأنها أن تساهم في دعم وتعزيز الاستثمارات والصادرات الإماراتية على الصعيد العالمي.

وتشترك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في أهداف متمثلة بتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية. ومن شأن هذا التعاون أن يفتح آفاقاً وأسواقاً جديدة للمستثمرين الإماراتيين ويخلق لهم فرصاً واعدة تساهم في دعم نموهم.

وستعزز مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نمو الشركات المسجلة في المجلس، وبالتالي المساهمة في تجاوز تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الإماراتي ودعم نموه.

ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والعاملة في مجال التصدير، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «فخورون بالعمل مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تدعم الاستثمارات والصادرات الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وجهود المجلس الرامية إلى تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات، وبالتالي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار».

من جانبه، قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «يمثل هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات خطوة مهمة في مسيرتنا، إيماناً منا بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار على مستوى جميع مؤسسات الدولة، وجهودنا الساعية إلى دعم وتبني مختلف المبادرات وخلق وتنويع الأدوات والآليات لمنح المستثمرين الإماراتيين فرصة التنوع في الأسواق. يشكل دعم المستثمرين الإماراتيين في الخارج، إحدى القيم الأساسية للمجلس، فنحن نحرص بشكل أساسي على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج وتعزيز حضور الشركات، وتقييم فرص التوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية ونحن سعداء جداً بهذا التعاون وإننا على ثقة من أن هذا التعاون سيعمل على فتح آفاق وأسواق جديدة توفر فرصاً استثمارية واعدة أمام الشركات الإماراتية، ممّا يساهم في دعم سياسات وجهود التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات».

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز الصادرات الوطنية. وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قِبل الاتحاد لائتمان الصادرات ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الشركات المسجلة في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج من خلال تقديم حلول حماية الائتمان التجاري والتي ستعزز صادرات هذه الشركات إلى الأسواق العالمية. كما سيعمل الطرفان على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية لدعم المشاريع التي تتطلب تمويلات كبيرة.

كما تهدف الشراكة إلى نشر الوعي حول خدمات الحماية ضد المخاطر السياسية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات وحول مدى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الشركة للحد من المخاطر التي قد تواجهها الشركات أعضاء المجلس. ومن خلال القيام بذلك، سيساهم الطرفان بشكل كبير في تعزيز تنافسية هذه الشركات وتمكينها من وضع بصمتها في الأسواق العالمية.