«مركز دبي المالي العالمي» يدعم المنظومة الرقمية للشركات

دبي: ”الخليج 365”

وقّع مركز دبي المالي العالمي، وشركة «ترايدلينج» Tradeling، منصة التسوق الإلكتروني سريعة النمو والموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير السوق الرقمية الموجهة لمعاملات الشركات في المنطقة، إضافة إلى توفير فرص رعاية المهارات المحلية لتمكينها من شغل الوظائف في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو.

وقع الاتفاقية كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد شبيب، الرئيس التنفيذي لمنصة ترايدلينج، خلال فعالية شهدت حضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وتتضمن أهداف الشراكة التعريف بمنصة ترايدلينج بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية بشأن مستقبل القطاع المالي والتجارة الرقمية بين الشركات، ومساعدة الشركات العاملة في المركز المالي على إيجاد مصادر رقمية فعالة لتمويل مشاريعها والحد من التكاليف.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون ترايدلينج مع الشركات المدفوعة بالابتكار في مركز دبي المالي العالمي لتطوير قدرات جديدة من شأنها تعزيز المكانة الرائدة للمنصة الرقمية باعتبارها سوقاً إلكترونية موثوقة وموجهة لمعاملات الشركات، إلى جانب المساهمة في تطوير منظومة رقمية مخصصة للمعاملات التجارية بين الشركات.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة حيوية للشركات الناشئة القائمة على الابتكار وشركات التكنولوجيا المالية لتعزيز حضورها الإقليمي وتعزيز نجاحها في المنطقة. ومن خلال نهجها المبتكر كمنصة تسوق إلكتروني موجهة لمعاملات الشركات، تطورت ترايدلينج لتصبح شركة صاعدة وطموحة انطلاقاً من دبي، ويمكن لشركات مركز دبي المالي العالمي اليوم الاستفادة من منصتها للارتقاء بكفاءتها التشغيلية والحصول على المنتجات والخدمات عبر الإنترنت بسهولة وفاعلية، إضافة إلى استكشاف خيارات دمج الخدمات المالية في المنصة».

من جهته، قال محمد شبيب، الرئيس التنفيذي لمنصة ترايدلينج: «نجح مركز دبي المالي العالمي خلال فترة زمنية قصيرة في تحويل مشهد ريادة الأعمال المالية في المنطقة عبر ترحيبه بالشركات والمهارات العالمية ودفع عجلة التجارة الإلكترونية في المنطقة. وتنطوي شراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي على قيمة استراتيجية بالغة، فهي تتيح لنا فرصة التواصل مع الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقراً لها وتمكينها من تسخير منصتنا لتعزيز حضور أعمالها، لاسيما أن الشركات تتجه اليوم نحو المفاهيم الرقمية في المقام الأول. وتجسد هذه الاتفاقية مثالاً رائداً لنموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي ساعد إمارة دبي على ترسيخ مكانتها كوجهة لعدد من أبرز المشاريع الناشئة والواعدة. ونتقاسم مع مركز دبي المالي العالمي ذات القيم والأهداف الرامية إلى الارتقاء بقطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات في المنطقة. وباعتبارنا إحدى الشركات السبّاقة في هذا المجال، فإننا نمتلك الخبرة والرؤى والنطاق لفتح آفاق تعود بالمنفعة على الجميع».

وسيعمل الطرفان على البحث في التوجهات والفرص والتحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات؛ ونشر التقارير التي تعود بالمنفعة على مجتمع الأعمال، وخاصة الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي المساهمة في الرسالة الاستراتيجية للمركز المالي والمتمثلة في دفع عجلة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ولتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في صقل المهارات الشابة وإعدادها لعصر جديد في منظومة قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات، سيتعاون مركز دبي المالي العالمي ومنصة ترايدلينج على إطلاق البرامج التدريبية والتعليمية التي من شأنها دعم هذا الهدف. وبالاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة التي تتمتع بها «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» والممتدة لأكثر من عقد قامت خلالها بتلبية احتياجات قطاع الخدمات المالية، ستقوم ترايدلينج بإطلاق منصة تتيح لكبرى المؤسسات التعليمية تقديم برامج التطوير المهني والتعليم العالي.

وعلاوة على ذلك، سيعمل الطرفان على تنمية المهارات عبر إطلاق البرامج والمبادرات مثل «برنامج مهارات المستقبل»، حيث يمكن للأفراد الالتحاق بورش العمل أو برامج التدريب المخصصة للخدمات المالية أو المواضيع المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا المالية. وحيثما يكون ذلك متاحاً، سيتعاون مركز دبي المالي العالمي وترايدلينج مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي للترويج للدورات التدريبية الإلكترونية والتعليم التنفيذي. كما سيتعاون الطرفان لتيسير برامج التدريب الداخلي المشتركة للخريجين الجدد والمشاركة في الفعاليات والندوات الإلكترونية حول المواضيع المتعلقة بمستقبل القطاعات المالية والتجارة الإلكترونية بين الشركات.

ومنذ إطلاقها في إبريل 2020، حققت ترايدلينج نمواً لافتاً وهي اليوم منصة تسوق رقمية رائدة توفر للعملاء عشرات الآلاف من المنتجات في 13 قسماً تتراوح بين الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والمستلزمات المكتبية، والخدمات اللوجستية وصولاً إلى الرياضة واللياقة البدنية والكثير غيرها. وتمتلك المنصة اليوم نحو 400 مورد من أكثر من 25 دولة، حيث ارتفع إجمالي حجم البضائع من الصفر إلى عدة ملايين من خانتين في غضون ثلاثة أشهر فقط.