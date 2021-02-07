مركز جديد للابتكار في التدريس والتعلم في «أمريكية الشارقة»



الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارقة، مركز الابتكار في التدريس والتعلم، ليكون شاملاً يقدم الخدمات لأعضاء المجتمع التعليمي والأقسام الأكاديمية، ويحل محل مركز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية.

ويهدف المركز إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم الجديدة، لتعزيز التجربة التعليمية داخل الصفوف. ويطرح برامج وخدمات ومصادر تغذي المهارات التعليمية لأعضاء الهيئة التدريسية، التي تضم دعماً مخصصاً لأساليب التعليم وتصميمها لتطوير المساقات الهجينة، والخدمات الأساسية لتقييم أساليب التدريس ونتائج التعلم، ومعايير الدرجات، وتصميم الأدوات التقييمية، واستخدام بيئات التعلم الإبداعية، والورش، وبرامج التدريب والشهادات. كما سيتمكن أعضاء الهيئة التدريسية، من الوصول إلى بدائل للكتب التعليمية من مصادر مفتوحة أو مجانية، فضلاً عن الدورات التدريبية والمصادر عبر الإنترنت، وغيرها الكثير.

قالت الدكتورة نوريتا أحمد، المديرة الجديدة للمركز، إن الطلبة هم من يدفعون أعضاء الهيئة التدريسية، لأن يكونوا أساتذة أفضل.إذ يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالعملية التعليمية جداً. ويفخر المركز بأداء دور مركزي في التقدم التربوي والتكنولوجي الذي يثري خبرات التدريس والتعلم لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. هدفنا هو البناء على القواعد الأساسية الني لدينا وتعزيز الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية للتعرف إلى أساليب تدريسية وتعلم جديدة، وتعزيز مشاركة هذه المعرفة ليس مع الطلبة فحسب، بل مع مجتمع الجامعة كله».

وأضافت «مع البداية السريعة للتعليم والتعلم عبر الإنترنت، نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تركيز اهتمامنا على تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بالأدوات اللازمة لدعم تصميم الدورات وتقديمها، ودعم أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم. وتأخذ الجامعة الأمريكية في الشارقة، رفع قدرات أعضاء الهيئة التدريسية. وعندما يشاركون في فرص التطوير الرسمية، تتغير أساليب تعليمهم، ما يؤدي إلى تحسين تعلم للطلاب، وهو هدفنا النهائي».