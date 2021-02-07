شكرا لقرائتكم خبر عن «الضواحي والقرى» تحدث تدابير المناسبات الاجتماعية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، تحديث التدابير الاحترازية للمناسبات الاجتماعية المنزلية والمناسبات المقامة في مجالس الضواحي.

وبشأن التدابير الاحترازية للمناسبات الاجتماعية المنزلية، تقام المناسبات والأفراح بواقع 20 شخصاً فقط في مكان الحفل بالمنزل بفاصل 4 أمتار مربعة للشخص الواحد من المساحة الكلية.

كذلك تجنب السلام باليد والعناق والتقبيل والسلام بالأنف، والاكتفاء بإلقاء التحية عن بعد، إضافة إلى ارتداء الكمامة خلال فترة الحفل بشكل إلزامي وتوفير أدوات التعقيم أيضاً.

وشملت التدابير التقيد بنصف السعة الاستيعابية لكل طاولة (إذا كانت الطاولة سعتها 10 أشخاص، المسموح 5 أشخاص فقط)، وترك مسافة مترين بين كل طاولة.

ولا تزيد مدة الحفل كحد أقصى على 4 ساعات. كذلك منع جميع الفرق الموسيقية بجميع أنواعها خلال المناسبات.

ودعت الدائرة الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن إلى عدم حضور المناسبات، كذلك ناشدت من يشعر بارتفاع في درجة حرارة جسده تجنب حضور الحفل.