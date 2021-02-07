شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تكرّم عربياً لأمانته بإعادة مبلغ مفقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كرّمت القيادة العامة لشرطة عجمان، مصرياً لأمانته وحرصه على إعادة مبلغ وجده في موقف سيارات أحد المراكز التجارية في إمارة عجمان، حرصاً على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، لدورهم الإيجابي في المجتمع.

وسلم النقيب فيصل المطروشي، رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بالإنابة، شهادة التكريم لمحمد سيد محمد (41 عاماً)، لأمانته وشعوره بالمسؤولية المجتمعية، بإعادة مبلغ وجده في مواقف السوق الصيني في الإمارة، فتوجه إلى مركز شرطة الجرف الشامل وسلّم المبلغ.

وشكر المطروشي، محمد لحسن أمانته ومبادرته الطيبة في إعادة المبلغ، داعياً أفراد المجتمع أن يحذوا حذوه.