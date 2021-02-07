شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للاعب التنس الإيطالي سينر في ملبورن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الإيطالي الشاب يانيك سينر على مواطنه ستيفانو ترافاليا 7-6 و6-4 ليتوج بلقب بطولة جريت أوشن رود للتنس التي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأحد، ليحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي في ملاعب ملبورن بارك غداً الاثنين.

وجاءت بداية سينر (19 عاماً) بطيئة لكنه نجح في كسر إرسال مواطنه في المجموعة الأولى قبل أن يحسم شوط التعادل لصالحه.

وفي المجموعة الثانية كسر سينر إرسال ترافاليا ثلاث مرات ثم حسم الفوز عندما ارتدت كرة منافسه من الشبكة.

وهذا هو اللقب الثاني للاعب الإيطالي الشاب خلال مسيرته القصيرة مع اللعبة.

وبهذا أصبح سينر الذي توج بلقب بطولة صوفيا في نهاية العام الماضي أصغر لاعب سناً يحرز لقبين منذ أن فعلها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2006.

وسيلتقي سينر في الدور الأول في أستراليا المفتوحة مع الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 11 غداً الاثنين.