شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء ومياه دبي» تسجل براءة اختراع جديدة عن مشروع هيدرونت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إنجاز عالمي يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز، سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، براءة اختراع جديدة عن مشروع هيدرونت المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق الذي طورته الهيئة لمراقبة شبكة المياه في إمارة دبي والتحكم بها عن بعد. ويمتاز المشروع بإمكانية دمجه مع أحدث أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)، وقدرته على توفير بيانات لحظية عن حالة الشبكة، إضافة إلى إصلاح التسريبات في غضون ثوانٍ دون أي تدخل بشري، بما يعزز كفاءة شبكة المياه وعزل أنابيب المياه في إمارة دبي، إلى جانب توفير الجهد والوقت.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتبني الابتكار لتعزيز مكانتها العالمية بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم. وأضاف: «نعمل على تحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتهدف لأن تسبق مدينة دبي مدن العالم بعشر سنوات من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وقد أسهم تطبيق الهيئة لمعايير التميّز في تفوقها على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث نجحت في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.2% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية».

يذكر أن مشروع هيدرونت المبتكر يسهم في توفير 5.3 مليون درهم سنوياً، وقد فاز المشروع مؤخراً بالجائزة الفضية عن فئة «فكرة العام للفريق» ضمن جوائز «قمة الأفكار الأمريكية 2020».