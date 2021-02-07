شكرا لقرائتكم خبر عن 18.2 % زيادة فى عدد مشتركى الانترنت عن طريق ADSL في يونية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم الأحدالنشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2018 / 2019 وكان بلـغ عــدد مشتركـي الانترنـت عـــن طريق ADSL 6.9 مليـون مشترك فـــي يونيه 2019 مقــابل 5.8 مليــون مشترك في يونية 2018 بنسبة زيادة قدرها 18.2 ٪.

و بلغ عـدد مستخدمي الانترنت عـن طــريق الهاتـف المحمـول 36.5 مليـون مستخدم في يونية 2019 مقـابـل 32.8مليــون مستخدم فــي يونيه 2018 بنسبة زيـادة قدرها 11.1 ٪.

وبلغ عــدد مستخدمي الانترنـت عـن طــريق USB Modem 2.9 مليـون مستخدم في يونية 2019 مقابل 3.5 مليون مستخدم في يونية 2018 بنسبة انخفاض قدرها 17.0 ٪.

و بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 94.0 مليون خط في يونية 2019 مقابل 95.7 مليون خـط في يونية 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.

ثانياً: احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية:

السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها

بلـغ عــدد السنترلات 1550 سنترال عـام 2018 / 2019 مقــابل 1560 سنترال عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.6 ٪ .

وبلغت حمولــة السنترالات 21.6 مليون خط عـام 2018 / 2019 مقابـل 19.1 مليون خط عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 12.9 ٪، وبلغ عدد الخطوط الشغالــة 9.7 مليـون خط عـام 2018 / 2019 مقابل 8.7 مليون خط عـام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3 ٪.

توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:

بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومي 114.0 ألـف خـط عــام 2018 / 2019مقابـل 118.3ألـف خـط عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 ٪، وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 514.6 ألف خط عــام 2018/2019مقابل 531.8 ألف خـط عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.2 ٪.

وبلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنازل 6.4 مليـون خـط عـام 2018/2019مقـابل6.2 مليون خط عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.9%.

وبلغ متوسط عدد خطـوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 275 خط عام 2018 / 2019مقابل 259 خط عــام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪.