شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل مدفوعة بصعود جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحاً 82.25 نقطة ليصل إلى مستوى 8700.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.98% رابحاً 489.94 نقطة ليصل إلى مستوى 25191.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

صعد 21 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، أعقبه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.71%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%.

وقفز 183 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 8.17%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 7.71%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 1.22%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 0.30%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 0.20%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 441.7 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن بنك البلاد، عن النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البمك إجمالي دخل العمولات الخاصة 3.6 مليار ريال عام 2020 مقابل 3.5 مليار ريال عام 2019 بنسبة نمو 4.754%، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار ريال مقارنة مع 1.2 مليار ريال بنسبة نمو 8.426%، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 71.6 مليار ريال مقابل 67.1 مليار ريال بنسبة نمو 6.627%.